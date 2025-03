Cem anos de "Ceará - O município e a cidade de Iguatu'"

Em 1925, o piauiense, da cidade de Floriano, Hugo Victor Guimaraes e Silva, publicou a monografia "Ceará - O município e a cidade de Iguatu". A publicação histórica, resgatada e reeditada por José Hilton Lima Verde Montenegro, em 1998, apresenta uma robusta contribuição sobre aspectos econômicos, políticos e sociais de Iguatu, no primeiro quartel do século XX. Em sua apresentação, Hugo Víctor afirma estar "satisfeito fazendo pelo menos alguma coisa de útil pela terra de meus filhos". E quanto fez! Ficaram o legado e a fonte de pesquisa.

Em suas páginas a constatação de que Iguatu era uma fazenda de criação de gado, mas que "tomou incremento a partir de 1910 com a inauguração da Estrada de Ferro".

Sem dúvida, foi a ferrovia - o trem que transportava maior quantidade de mercadorias e de gente e com maior velocidade, em comparação com lombos de animais - que trouxe o desenvolvimento da antiga Vila da Telha, que se tornou polo da região Centro-Sul cearense.

Em 1925, Iguatu contava com 33 mil habitantes. O topônimo que quer dizer em língua Tupi "água" boa; muita água' - bem que pode ser chamada de "a terra das lagoas", como bem observa o jornalista e professor universitário, Nonato Lima. Hugo Víctor observa a existência das lagoas - Iguatu (a maior do interior cearense), Barro Alto, Bastiana e Telha, no centro urbano.

A produção que movia a economia local era o algodão, com exportação de dois milhões de quilos, em pluma, e a existência de oito unidades de beneficiamento.

A cidade contava com dez carros, sendo três caminhões; um teatro e um cinema com 400 cadeiras e um aparelho de rádio Telefunken, e cinco unidades de crédito (banco), incluindo uma sucursal do 'Bank of London and South America'; estação meteorológica, unidade de Correios, da Receita Federal e Estadual e diversas lojas descritas, além do início da obra do maior hospital do interior, Santo Antônio, uma iniciativa do médico e político, Dr. Gouvêa.

Em 106 páginas há balancetes de empresas privadas e instituições públicas e informações curiosas. Na eleição de 8 de novembro de 1860, uma houve uma luta armada: 14 morreram e 30 ficaram feridos.

Para quem gosta de história, o livro centenário é uma leitura obrigatória.