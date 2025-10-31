Falta de decisão política e de recursos adiam fim dos lixões

Foto: FCO FONTENELE Canindé, CEARÁ, BRASIL- 28.10.2025 Catadores de material reciclável em lixão de Canindé (Fco Fontenele/O POVO)

Quem percorre cidades do interior cearense ainda se depara com as rampas de lixo - poluindo e enfeiando as cenas urbanas. Em Iguatu, cidade polo da região Centro-Sul cearense, o lixão implantado em 1989, saturado de forma incomensurável, às margens da CE 282, é um verdadeiro cartão postal às avessas.

Os lixões são um problema sério, de solução complexa, que se arrasta há décadas e estão presentes em mais de 30% dos municípios brasileiros, segundo levantamento do IBGE.



Técnicos em meio ambiente pontuam que sem interesse político dos gestores municipais, aporte de recursos dos governos estaduais e federal, além de educação ambiental dos moradores o problema vai persistir por mais décadas. O Congresso Nacional voltou a debater a necessidade de prorrogação do prazo definido no Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020) que previa escalonamento, segundo número de habitantes, até agosto de 2024 para o fim dos lixões.



De que adianta ter uma lei se não é cumprida por falta de apoio técnico e financeiro aos municípios brasileiros? Vão ser necessárias quantas prorrogações de prazo?

Há resistência da população em aderir à coleta seletiva. Embora simples - a separação do chamado lixo seco (madeira, metal, plásticos, garrafas PET, papel e papelão) do molhado (resto de comida) em âmbito familiar, a média nacional é de 3%.



O Ceará estabeleceu em 2018 a política de pré-aterro e o Estado foi dividido em 21 consórcios regionais, agregando 175 municípios de um total de 184. Veio a pandemia da Covid 19 e houve atraso e paralisação de algumas ações e obras dessas unidades regionais - a saber, as Centrais Municipais de Reciclagem.

Alguns municípios cearenses esperam a construção de aterros sanitários regionais, privados, mas o tempo vai passando e a iniciativa não cumpre o que prometeu. É o caso da região Centro-Sul cearense, onde há o Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe (Corraj), que reúne seis cidades.



O Consórcio da Região Sertão Centro-Sul reúne nove cidades e optou por atrair investimento privado de R$ 35 milhões para processar todo o resíduo a partir de uma usina com reator de biofusão que transforma o lixo em pó CBSI - Combustível Biossintético Industrial, com capacidade de 150t por dia.

Recentemente, um grupo de 15 prefeitos do Ceará foi ao Rio Grande do Sul para conhecer uma usina de CBSI. Voltaram animados, porquanto um aterro sanitário custa cerca de R$ 60 milhões e fica saturado em prazo médio de dez anos. Será que parte do Ceará encontrou a melhor solução para o fim dos lixões?