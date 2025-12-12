Tensão política transformou-se em uma pecha sobre Iguatu

Foto: Reprodução/Instagram Marcos Sobreira O deputado estadual Marcos Sobreira (PSB) em festa celebrando a decisão do TRE-CE de livrar Roberto Filho, prefeito de Iguatu, da cassação

O ano de 1996 pode ser um marco para o clima de tensão política entre candidatos que se instalou em Iguatu, município da região Centro-Sul cearense e que permanece até hoje. O fato mais recente foi a suspensão da visita do governador Elmano de Freitas a esta cidade para dar ordem de serviço para a obra do Hospital Regional do Centro-Sul.



O deputado estadual Agenor Neto (MDB) havia anunciado a saída da vice-liderança do governo e em curso estava uma mobilização de sindicalistas municipais para protestar na visita de Elmano de Freitas, em meio a uma greve.



Para entender o quadro atual, o prefeito eleito de Iguatu, Roberto Costa Filho (PSDB) é adversário de Agenor Neto (MDB), cujo filho, Ilo Neto (PT) foi derrotado em 2024 na eleição municipal.

Voltemos à origem desse clima de tensão.

O prefeito eleito em 1992, Roberto Costa morrera em novembro de 1994. O sentimento de dor invadiu o coração dos iguatuenses e permaneceu firme até o pleito que viria em 1996, porquanto Roberto era um político alegre, amigo e vinha fazendo uma boa gestão.



Hildernando Bezerra (PSDB) lançou-se candidato pela situação e na oposição estava Edilmo Costa (PMDB), irmão do prefeito falecido. A legislação não concedia direito ao irmão do gestor falecido sucedê-lo, mas Edilmo Costa insistiu com a candidatura e foi eleito. Resultado: o pleito foi anulado pelo TSE.



Essa decisão judicial criou ainda mais um clima de revolta entre o eleitor. Em novembro de 1996, houve a segunda eleição e Hildernando Bezerra reverteu o resultado anterior e venceu o pleito. Um detalhe, foi a primeira eleição do interior do Brasil em que se usou a urna eletrônica.



De 1996 para cá, a violência reina em campanhas eleitorais (brigas, tiros, confusões no palanque e embaixo entre eleitores, quando grupos locais opostos estão do mesmo lado do governador e participam juntos de atos políticos).



Até quando Iguatu vai continuar com esse quadro de tensão política? É preciso trabalhar a favor do município, promover a paz, aceitar derrotas, esperar novas eleições, pois a permanência do atual quadro é lamentável, triste e feio para Iguatu, que está com sua imagem manchada no meio político.

Essa pecha sobre Iguatu precisa ser removida e as lideranças políticas têm essa responsabilidade.

