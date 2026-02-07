Uma bomba nuclear para a paz

Foto: Eric BARADAT / AFP 8 de janeiro de 2020, O presidente do estados unidos, Donald Trump, da coletiva de imprensa para informar a situação com o Irã em Washington, DC. (Foto: Eric BARADAT / AFP)

Confesso: nunca imaginei escrever as linhas que se seguem. Um conjunto de bombas, de artefatos, dentre eles, uma arma nuclear, garantiria a paz? Com que base? Na história.

A ideia é justificada por uma realidade histórica entre as nações, corroborada desde 1945. Um império não ataca outra potência nuclear.

Na antevéspera de um possível ataque dos Estados Unidos ao Irã, porquanto com Trump no poder, tudo é possível - bravata, mentiras, intimidações e ação concreta- surgem análises e interpretações variadas do atual momento histórico.

A essa altura já cabe a provocação do título desse artigo: será que se o Irã tivesse mais poder bélico e bombas nucleares haveria tal provocação? E risco real de uma guerra? Creio que não, e a história nos mostra essa realidade.

Estados Unidos e Israel impedem o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã. China e Rússia teriam condições de secretamente favorecer o desenvolvimento dessas armas no Irã ou mesmo de forma aberta com suas armadas protegendo levar artefatos prontos para a antiga Pérsia? E assim evitar uma guerra direta entre EUA e Israel contra o Irã? Ou a ação da China E Rússia se assim fosse já seria o desencadear de um conflito bélico no Golfo Pérsico?

São muitas questões no tabuleiro da geopolítica mundial. E também muitas análises e opiniões. Tenho acompanhado alguns analistas. A maioria aponta para o declínio do império norte americano que já estaria em curso e que ainda iria demorar cerca de duas décadas.

No poder, um bravateiro ou louco com método tem prazo de validade mesmo na combalida democracia estadunidense. Até lá, muitas águas vão rolar.

A motivação para esse texto remonta à memória infantil. Éramos crianças e uma professora, vizinha, mãe de três filhos com os quais brincávamos na rua de terra no centro de Iguatu, nos ordenava a entrar em suas casas, com uma advertência: "As bombas do Vietnã podem cair aqui, entrem logo, tá hora de tomar banho e ir dormir". Se não me engano, só lavava os pés. Era o começo da década de 1970.

