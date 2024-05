Transparência e cooperação na Reforma Tributária

Foto: Ana Luiza Serrão TEMAS da reforma tributária também foram debatidos em evento na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Fortaleza

Entre outras mudanças, a Reforma Tributária levada a efeito pela EC 132/2023, inseriu na Constituição princípios importantes que passam a obrigatoriamente reger o sistema tributário brasileiro. Dois deles são transparência e cooperação.

A transparência impõe não apenas que os motivos dos atos praticados por fiscais sejam claros e acessíveis. Impõe que o mesmo ocorra com as leis, que devem ter textos claros, sem surpresas para o cidadão e cujas motivações não devem ser ocultas.

Se aliarmos transparência à cooperação, entende-se que a Fazenda e o cidadão contribuinte devem ser visto como parceiros, e não como rivais, negociando juntos não só cobranças litigiosas, mas a elaboração das próprias leis que regerão a relação entre ambos.

Tudo isso é muito bonito - e seria muito bom se fosse respeitado -, mas parece ter sido incluído em nossa Constituição apenas para ornamentar seu texto. Para que se possam fazer discursos bonitos em torno dele, cheios de promessas. Ou então as autoridades fiscais acham que transparente e cooperativo deve ser só o cidadão.

O público pode fazer tudo unilateralmente e, por contraditória que seja a expressão quando se fala de um poder que é “público”, de forma reservada.

Isso porque no Estado do Ceará se aprovou lei - poucos dias depois de publicada a Reforma Tributária - em que toda a legislação do ICMS foi modificada, mas em torno dela não houve qualquer debate.

Foi aprovada em pouquíssimos dias, com o Natal no meio deles. E isso porque a oposição ainda fez alguma resistência, sem a qual a aprovação teria sido ainda mais expedita. Nenhuma transparência e sem qualquer oportunidade de cooperação.

Não discuto aqui os termos da lei. Há vários trechos dela que são inconstitucionais, que aplicam multas desproporcionais e sanções oblíquas que o STF já repeliu em outras oportunidades.

Mas a questão é até mais ampla: se se regulamentam trenzinhos da alegria, os personagens vão ao parlamento debater os termos da respectiva legislação. O mesmo se dá com leis que mudam o regramento de qualquer outro setor ou atividade.

Por que com os contribuintes - justo agora em que a Constituição o obriga expressamente - nenhum debate ou mesmo aviso acontece? Espera-se que o Poder Judiciário não seja conivente com isso, mantendo da Reforma só as partes em que para o cidadão é mais gravosa.

Sentindo que as leis só valem contra ele, o cidadão vê minado o fundamento moral da tributação, corroendo-se o sentimento de obrigatoriedade. Daí porque o Poder Público deveria ser o primeiro a dar o exemplo de respeito aos princípios, para justificar depois a cobrança enérgica de reciprocidade.