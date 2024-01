O futebol feminino cearense no ranking da CBF

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-11-2023: Campeonato Cearense Feminino. Ceará e Fortaleza. Ceará Esporte Clube, Campeão cearense femino, Arena Castelão. (Foto: FERNANDA BARROS/O Povo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou o ranking de clubes e federações do futebol feminino. O futebol cearense, em geral, vive altas e baixas no cenário nacional. De um lado, Ceará e Fortaleza subiram posições e Guarani de Juazeiro despontou como novidade. De outro, projetos tradicionais, como o Caucaia teve outrora, bem como a Menina Olímpica, descendem.

As Alvinegras ocupam hoje a 14ª colocação dentre os melhores times do país. Comparado ao ranking de 2023, o time subiu três posições, apesar de ter iniciado mal a temporada daquele ano ao tomar uma grande goleada na Supercopa Feminina e ser rebaixado no Brasileirão Feminino A1 sem qualquer vitória. A recuperação ocorreu principalmente pelos Estaduais, quando o grupo venceu as edições do adulto e sub-17 diante do maior rival, o Tricolor do Pici.

Falando nas Leoas, o Fortaleza subiu nove posições no ranking, indo da 40ª para a 31ª colocação, apesar de viver um ano de "quases". Nos Estaduais, o grupo tricolor ficou com o vice-campeonato nas categorias adulto e sub-17. Já no Brasileirão Feminino A2, novamente bateu na trave no acesso, dessa vez diante do América-MG. No Nacional sub-20, o time foi até as quartas de final, quando caiu para o Botafogo, mas a classificação na primeira fase rendeu vaga para a edição de 2024, cujo calendário básico foi divulgado recentemente.

A grande novidade no ranking ficou por conta do Guarani de Juazeiro. As Leoas do Mercado apareceram pela primeira vez na lista, na 74ª colocação, após participação no Brasileirão Feminino A3. A equipe juazeirense apresentou um bom futebol na primeira fase do certame nacional, quando superou o Náutico sem grandes dificuldades, mas foi eliminada segunda fase — nos pênaltis — ao esbarrar com o VF4-PB.

O aviso de atenção fica então para a Associação Menina Olímpica e para o Caucaia. Conhecido por revelar grandes atletas ao futebol brasileiro, o projeto tem ficado de fora das principais competições, nacionais e estaduais, e caiu da 79ª para a 92ª colocação — quase ficando fora do ranking. E o time metropolitano, que ocupava a 25ª colocação em 2020, não apareceu na listagem pela primeira vez desde então.

A Raposa já teve uma forte presença no futebol feminino nacional, em uma época em que a modalidade nem sequer era valorizada. Hoje, vive uma história incerta e, pouco a pouco, o passado de bons resultados vai ficando para trás.