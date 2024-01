Uma viagem entre passado e presente

Foto: Ricardo Duarte/Internacional Torcida do Internacional foi composta apenas por mulheres, crianças e idosos na vitória diante do Ypiranga, pelo Gauchão.

Essa semana completou dez anos desde a primeira vez em que eu fui a um jogo de futebol fora do Estado do Ceará. Era uma noite estranha de quarta-feira, em que ao invés de aproveitar a noite do Rio de Janeiro, eu resolvi sair da turística Zona Sul para assistir a um burocrático Botafogo x Bangu no estádio São Januário.

Entre os poucos mais de 2 mil pagantes estávamos eu, um amigo também botafoguense, que topou a aventura comigo, e, ao que me lembro, pouquíssimas mulheres. Não pensei tanto naquele dia nos perigos de estar em um local desconhecido — e marginalizado por parte da mídia e até da Justiça brasileira —, ou na ruindade que foi aquele empate sem gols, mas recordo nitidamente de ter me sentido deslocada por ser uma das poucas meninas por ali.

Faz muito tempo que essa sensação já não me abraça. Ser mulher no futebol ainda é, por vezes, solitário, mas esse não é mais um lugar deserto para nós e, mais uma vez, isso foi provado nesse final de semana pela torcida do Internacional. Por punição — que sabemos que acaba por se tornar uma benção —, o Colorado bateu o Ypiranga por 3 a 0 diante de apenas mulheres, idosos e pessoas com deficiência nas arquibancadas. Foi bela a festa feita pela torcida colorada no Beira-Rio, como tem sido de praxe em todo Estado em que o público de uma partida é limitado desta maneira.

Ver mulheres tomando os arredores de uma praça esportiva para um jogo de futebol na mesma semana em que recebi a lembrança do jogo de dez anos atrás em São Januário me deu um pequeno sabor de vitória. Somente quando olhamos para trás é que vemos o caminho trilhado e hoje, ainda que haja muito a se caminhar, é bom ver o que já foi conquistado.

Já somos um número maior nas arquibancadas, onde, nos últimos anos, eu já não me senti sozinha quando fui para o estádio Nilton Santos ver um jogo nas minhas férias ou mesmo até a Arena Castelão trabalhar. Também já não somos mais raridade dentro dos clubes, nas TV's e rádios e, ainda que haja pedras e obstáculos no caminho, é possível acreditar que na próxima década esse espaço que hoje nos é dado seja ainda maior.

É bom ver esse futuro sendo construído e, mais importante que isso, fazer parte dessa construção. Para os próximos dez anos, o desejo é que mais pessoas se somem nessa luta. O futebol e toda a sociedade, ainda tão machista e patriarcal, só tem a ganhar.