Assédio no futebol e até onde vai o posicionamento protocolar

A vitória do Fortaleza diante do América-RN acabou de maneira amarga para uma mulher que se fazia presente na Arena Castelão. A jovem de 18 anos denunciou que um torcedor do Tricolor do Pici, mais tarde identificado como quinto suplente do Conselho Fiscal do clube (cargo ao qual já renunciou), teria dado um beijo sem o consentimento dela. As imagens das câmeras de segurança do Castelão auxiliaram a Polícia na detenção do denunciado e o homem foi detido, passou por audiência de custódia e foi liberado pela Justiça.



Para muitos, o ato de o protocolo ser seguido já é de muito esmero, mas será que ele é o bastante? Para a vítima — e escrevo como uma pessoa que já foi vítima de assédio sexual —, não. Ter um aparato e respeito por meio da Polícia é bom, mas nos dias de hoje é necessário que ocorra bem mais do que isso. Para que mulheres se sintam confortáveis num estádio, esse conforto de simplesmente existir não pode só utopia.

Futebol não é pai ou mãe de ninguém, mas é possível educar por meio do esporte, conforme citou o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, em entrevista recente. É necessário, então, que o Tricolor do Pici siga, incessantemente, educando seus torcedores quanto a respeitar o espaço do outro e das outras na arquibancada; e, principalmente, que outros clubes do Ceará e do Brasil sigam o mesmo exemplo, já que uma andorinha só não faz verão.

O clube leonino já fez diversas ações — algumas, inclusive, premiadas — dentro desse assunto, mas é necessário que se olhe para além das peças de marketing e dos posicionamentos protocolares. Acentuar que está ajudando a vítima, como ocorreu no caso de assédio que foi retratado em setembro de 2023, é o mínimo.

Como o futebol é reflexo da sociedade, o clube não tem a posição de fazer milagre no papel educativo quando o cidadão é formado para além das fronteiras do Castelão, mas é necessário que as equipes entendam que devem seguir se posicionando, dando suporte e estudando maneiras de acolher as vítimas para além do protocolar posicionamento.

Somente neste cenário as arquibancadas permanecerão com um cenário crescente de pluralidade. Caso contrário, o futebol se tornará novamente apenas uma bolha masculina e machista e, bom, ainda que esse seja o sonho erótico de muitos homens que não suportam ver mulher ocupar esse espaço, certamente isso faria uma diferença negativa aos times, inclusive no aspecto financeiro. Basta ver a porcentagem de mulheres sócias-torcedoras que os clubes possuem.