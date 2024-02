Dinastia do Corinthians, dinheiro e público

Foto: Staff Images / CBF Jogadoras do Corinthians comemoram título da Supercopa Feminina 2024

A dinastia do Corinthians no futebol feminino segue alcançando patamares cada vez maiores. Neste último final de semana, as "Brabas" bateram o Cruzeiro por 1 a 0, na Neo Química Arena, e conquistaram o tricampeonato da Supercopa Feminina. Nos últimos anos, a equipe paulista tem sobrado no cenário nacional e até no nível continental e a tendência é que o ritmo siga assim.

Apesar das glórias corintianas, é preciso pontuar a observação feita pela Rainha do futebol, Marta, que a premiação pelo troféu conquistado foi menos do que a renda bruta do jogo. Enquanto o troféu valeu R$ 650 mil ao campeão Corinthians, o arrecadado da bilheteria foi de pouco mais de R$ 750 mil. O que nos dá dois recados:

Primeiro - Apesar do aumento de 25% da premiação em consideração ao ano passado, será que o valor não segue injusto, já que só em uma final se faz possível arrecadar — sem os descontos, claro — mais do que o valor dado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)? Se é possível fazer com que o torneio se torne mais rentável, é preciso que isso seja executado pelo bem da competição e até para maior incentivo das equipes participantes.

Segundo - Cai, cada vez mais, por terra o argumento de que ninguém consome futebol feminino. A renda bruta de R$ 750 mil só foi possível por conta dos mais de 33 mil torcedores que se fizeram presentes na Neo Química Arena. De acordo com levantamento feito pela CNN, os números superaram a presença de público de quase todos os clássicos do final de semana no futebol masculino, à exceção do excepcional Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará, que levou 47.199 até a Arena Castelão.

No Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo tiveram 25.673 espectadores e o clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians teve 29.647 torcedores. O BaVi, entre Bahia e Vitória, contou com 30.793 presentes, enquanto Coritiba x Athletico-PR totalizou 24.969 presentes.

A lotação na Neo Química Arena se fez por diversos motivos, mas o principal deles responde ao que muitas vezes chega a ser o questionamento de alguns: um bom projeto de futebol feminino aproxima o torcedor da equipe, especialmente quando ele é fiel ao clube num todo e não somente aos homens que vestem aquela camisa.