A conivência masculina também existe no futebol

Foto: Lucas Figueiredo/CBF Foto de arquvo da CBF. Daniel Alves, capitão da seleção na era de Tite, cumprimenta o técnico em apresentação para Eliminatórias da Copa, em janeiro de 2022.

Questionado pelo jornalista Igor Siqueira, do Uol, sobre a condenação de Daniel Alves, o técnico do Flamengo, Tite, se reduziu a falar de maneira "conceitual" sobre o assunto, alegando que não poderia "fazer julgamento sem ter todos os fatos e as informações verdadeiras a respeito" e foi criticado por parte da imprensa. Não à toa.

Primeiramente, ninguém pediu que houvesse um julgamento e, partindo do pressuposto que o caso envolve o jogador capitão da seleção à época comandada por Tite, o profissional deveria estar atualizado sobre o assunto, fosse pela mídia ou por pessoas próximas ao jogador, a quem ele tanto expressou admiração no passado — a ponto de convocá-lo a contragosto da opinião pública brasileira para a Copa do Mundo de 2022.

Segundamente, a resposta dada pelo atual comandante técnico da equipe mais popular do país — que também é ex-treinador da seleção brasileira — demonstra a conivência que os homens possuem uns com os outros. Ela, que já existe como um pacto silencioso em nossa sociedade, é muito forte no ambiente esportivo, ainda que nós, mulheres, estejamos tomando aos poucos nossos espaços.



É por ela que, muitas vezes, homens se mantêm calados sobre esse assunto, ou que não agem quando há um claro caso de machismo ou misoginia em clubes e/ou associações envolvidas com futebol. É sempre mais fácil justificar com um "é foda" e não "meter a colher" em uma "briga que não é sua". Mas o preço desse silêncio é pago com a reafirmação de um ambiente esportivo ainda tão machista, homofóbico e indelicado com minorias, assim como é a sociedade.

A cobrança por um pouco mais que uma resposta vazia ou pela ausência de qualquer resposta existe por um motivo. O posicionamento de uma pessoa como Tite, que comanda o clube mais popular do país e já foi técnico da seleção que mais vezes conquistou uma Copa do Mundo, influencia. Quando uma figura como ele se exime de comentar uma condenação, justificando como se ela ainda fosse apenas uma acusação, acaba dando o aval para que outros homens continuem sendo coniventes, dando mau exemplo.

O reflexo disso são ambientes apenas maquiados com a presença de mulheres na bolha de futebol: mulheres já são presidentes, mas são minorias nesse e em outros cargos mais altos no esporte; mulheres já ocupam cargos dentro de clubes e redações, mas muitas vezes servem apenas como um "totem" de validação externa e não são ativas em seus cargos como deveriam.