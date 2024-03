Os avanços e como eles ocorrem

Foto: Rodrigo Gazzanel/ Ag. Corinthians O Corinthians venceu o último Campeonato Brasileiro Feminino A1.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, no final de fevereiro, um investimento milionário para o Brasileirão Feminino A1. As cotas dos 16 clubes participantes passam de R$ 30 mil para R$ 300 mil e os classificados para as oitavas recebem R$ 100 mil a mais, e não somente R$ 35 mil, enquanto os participantes das semifinais ganharão mais R$ 100 mil (valor anterior era R$ 50 mil).

Na parte das premiações, o time que levantar a taça deve receber R$ 1,5 milhão, enquanto o segundo colocado fatura R$ 750 mil, um aumento de 25% comparado ao ano anterior.

O aumento dos valores é significativo, principalmente se pensarmos que somente o montante da premiação do campeão equivale ao que o Ceará, por exemplo, gastou para ter o time campeão da Série A2 de 2022, e que o que os clubes participantes vão receber de cota equivale ao que muitos times da A2 e da A3 investem pelo ano. No entanto, isso também me denota algumas pontuações a fazer.

Ainda que seja louvável que a CBF invista nos times da Série A1, será que isso não criará uma disparidade ainda maior entre os clubes da Primeira e da Segunda Divisão? A instituição não pode esquecer de ser generosa assim quando falar em investimento da A2, ainda que seja racional saber que os valores serão menos que isso, até por mérito.

Caso contrário, ela só aumentará essa diferença, que já é tão gritante hoje entre os times da A1 e da A2 — não à toa, a maioria dos que subiram para a elite do futebol feminino caíram de volta para a divisão inferior no ano seguinte. É algo a se observar. Para que uma modalidade funcione bem, é necessário que toda ela seja fortalecida, e não somente algumas partes.

Olho na dignidade menstrual

O Ceará divulgou uma promoção em que mulheres acompanhantes de sócias(os)-torcedoras(es) terão direito a trocar dois pacotes de absorvente por um ingresso para o embate diante do Bahia, pela Copa do Nordeste. A partida ocorre amanhã, às 21h30min, na Arena Castelão, e a ação já foi um golaço do clube antes mesmo de entrar em campo.

É importante que as equipes vejam o quanto esse tipo de ação é válida, e não somente no mês das mulheres. O futebol é um dos entretenimentos que mais mexe com as pessoas socialmente e, por esse motivo, é crucial que as instituições entendam o quanto podem fazer pelo outro em alguns casos, ainda que não sejam "instituições de caridade", como alguns comentaram de maneira irônica sobre o ato do Alvinegro de Porangabuçu.