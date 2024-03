Uma semana e tanto no futebol feminino cearense

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-11-2023: Campeonato Cearense Feminino. Ceará e Fortaleza. Ceará Esporte Clube, Campeão cearense femino, Arena Castelão. (Foto: FERNANDA BARROS/O Povo)

A pauta do futebol cearense na Semana da Mulher foi a pior possível. O Ceará ocupou os principais noticiários após desistir da participação no Brasileirão Feminino A2 de 2024. A notícia, dada de maneira exclusiva pela coluna e confirmada posteriormente pelo clube, foi somente a ponta do iceberg.

Posteriormente, foi apurada ainda a existência de débitos com atletas e ex-atletas (o clube negou alguns deles) e também que as jogadoras que fariam parte do elenco de 2024 não foram avisadas com antecedência sobre a desistência. A ligação do Vovô com a vitoriosa modalidade ruiu em poucos dias.

Inicialmente, pela desistência em geral. No início de 2023, com um baixo investimento apesar da conquista do Brasileirão A2 de 2022, o Ceará feminino levou humilhantes goleadas de Flamengo e Corinthians.

Algumas das atletas que se sentiram mal com a situação só não desistiram porque tinham o entendimento, cultivado internamente pelo clube, que o ideal seria cair com dignidade para voltar à Série A2 em 2024 em busca de um novo acesso ao invés de ser banido para a A3 pela CBF.

O retorno não ocorreu, entretanto. Após se sacrificarem e, ainda assim, conquistarem o título do Campeonato Cearense de 2023 na Arena Castelão, as atletas foram recompensadas com o desprezo. O clube conduziu mal a situação ao ficar adiando o retorno das jogadoras enquanto decidia se abdicaria da modalidade ou não, o que só piorou a situação com todas quando a notícia veio a público, já que elas acabaram sendo informadas via imprensa que estavam desempregadas.

Se o Alvinegro de Porangabuçu não tinha a intenção que o fato fosse trazido a público, deveria, pelo menos, ter informado as jogadoras, já que o mercado da bola da modalidade se inicia em dezembro. Agora, além de desempregadas, aquelas com quem o Vovô mantinha contato por um novo contrato estão atrasadas por pelo menos três meses em busca de negociação.

A quem tomou essa decisão de prejudicar dezenas de mulheres por "redução de custos", esperamos que valha a pena no final do ano, já que fizeram tanta questão de fazer isso por um valor irrisório dentro do futebol, que, no final de tudo, mal paga um salário de alguns medalhões do elenco masculino — considerando que R$ 1,5 milhão, valor do que seria o investimento, vale R$ 125 mil por mês se dividido por 12, sem considerar impostos e 13° salário.



Faltou o mental

A semana começou com uma derrota do Brasil para os Estados Unidos por 1 a 0 pela final da Copa Ouro. Ainda que existam problemas técnicos, o grupo mostrou uma evolução nos seis primeiros jogos oficiais com Arthur Elias. Falta também que entraves mentais sejam superados, como o próprio treinador havia salientado antes do jogo, mas as perspectivas são boas.