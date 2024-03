Palavras dadas ao vento

Foto: Reprodução/ Bruno Cantini/Atlético MG e Athletico-PR Cuca e Robinho apareceram recentemente na mídia para comentar respectivas acusações e anulações.

De um lado, Robinho, e do outro, Cuca. Ambos com condenação por violência sexual nas costas — ainda que a do treinador tenha sido anulada recentemente — e a mesma inabilidade ao tocar no assunto.

Cuca reapareceu para falar sobre a anulação de sua condenação após um jogo do Athletico-PR, classificando como um erro ter se omitido por tantos anos e pedindo desculpas às mulheres por não ter se posicionado, comprometendo-se a combater a violência contra a mulher. Mas suas palavras foram apenas um emaranhado de letras.

Faltou naturalidade e, por consequência, honestidade quando o profissional apenas leu o que lhe foi sugerido pela jornalista e colunista do UOL, Milly Lacombe. Na semana retrasada, a comunicadora viralizou nas redes sociais ao pontuar que Cuca não havia entendido que a manifestação contrária a sua contratação não ocorria somente em decorrência da condenação, mas pela defesa do fim da naturalização, no meio do futebol, da cultura da violência contra a mulher.

Cuca nem sequer teve originalidade ou genuinidade e apenas gastou palavras, não tomando nenhuma outra medida que se mostraria mais eficaz, como se comprometer a auxiliar financeiramente ou dar visibilidade a órgãos que protegem vítimas de violência doméstica ou a algum coletivo na luta contra a naturalização da cultura da violência contra a mulher no futebol.

Já Robinho, ao ser condenado em todas as instâncias na Itália por estupro coletivo, agora será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de cumprir pena no Brasil, já que o País não extradita seus cidadãos. O ex-jogador cedeu entrevista a uma emissora de TV alegando racismo por parte da Justiça Italiana pela condenação.

Claro, não se é possível negar que na Europa existem diversos tipos de preconceito contra imigrantes e brasileiros, mas o ex-atleta esquece que, ao lado dele, o amigo branco Ricardo Falco também foi condenado pelo menos crime, ainda que tenha outra cor de pele. A condenação ocorreu pelas provas, muitas delas saídas da boca do próprio Robinho em um grampo feito pela polícia, com autorização do Ministério Público Italiano.

Portanto, Robinho e Cuca apenas gastaram palavras, sem necessariamente se inocentarem, mas sem causar nada de efetivo a eles mesmos ou a qualquer mulher que vive no meio do futebol. Pelo contrário. Suas presenças, na beira de campo ou ocupando tempo de tela numa televisão, só servem como um alerta que, mesmo ao vento, suas palavras são ouvidas. Um privilégio que quase nenhuma mulher no meio do futebol tem quando erra.