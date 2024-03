Violação de corpos tem outro preço para as mulheres

Foto: Jordi BORRAS / POOL / AFP Daniel Alves é julgado na Espanha diante de acusação de estupro

Existe algo que o dinheiro não é capaz de comprar: a paz de espírito. E essa paz é tirada de uma mulher sempre que seu corpo é violado.

Por experiência própria, digo que não há nada no mundo que seja capaz de apagar as marcas de um abuso/importunação/agressão sexual. Terapia ajuda e é necessária, mas não faz milagre.

Ainda há dias em que é difícil dormir com uma porta do quarto aberta, que entrar em um ônibus lotado vai ser desconfortável, e não só pelo aperto em si.

Há dias em que a dor de não poder viver normalmente aperta, e não há nada que você possa fazer além de tentar se acalmar e pensar que aquilo já passou, porque a vida segue.

Lá no fundo não há nada que apague aquelas lembranças ou que te garanta que aquilo não vai voltar a acontecer um dia.

Para quem está do outro lado, entretanto, há vários preços em que se pode pagar por uma mínima paz, ainda que com um linchamento virtual — que some a partir do momento em que você se distancia das redes sociais.

Daniel Alves, com uma fortuna avaliada em quase R$ 300 milhões de acordo com o jornal O Globo, só precisa desembolsar 1 milhão de euros para ter uma liberdade provisória.

Por esse valor, ele terá o privilégio de poder dormir na própria cama e usufruir das próprias riquezas, ainda que de maneira limitada por alguns anos.

Quem sabe daqui a um tempo até volte a atuar no meio do futebol, já que nesse meio há tantos homens sedentos por inocentá-lo ou relativizar a condenação na primeira oportunidade que tiver.

A vítima não terá a mesma sorte, nem com todo dinheiro do mundo.

De acordo com uma das testemunhas do caso, a mulher que teve o corpo violado por Daniel Alves vive, proveniente do trauma, uma prisão maior do que a que ele terá com a liberdade provisória.

Além de "quase não sair de casa", ela "não dorme, tem que tomar remédios (...) começou a tomar antidepressivos" após o ocorrido. É uma prisão, de certo modo, que sempre vai estar lá pronta para aprisioná-la.

Por esse motivo digo que a violação de corpos tem outro preço para mulheres. O condenado pode muito bem deitar e dormir tranquilamente algum dia, ainda que tenha que lidar com um fim de carreira interrompido pelo episódio.

Ele ainda vai ser Daniel Alves para muitos. Um homem cuja carreira foi grandiosa e muitos vão guardar apenas isso do lateral.

Enquanto a vítima vai ser só mais uma mulher que, apesar de ter conseguido provar o que passou por conta dos protocolos do país, tem que lidar com a violência pelo qual seu corpo passou vendo que isso tudo só valeu para o seu abusador uma parte de sua extensa fortuna.