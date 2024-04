A importância da manifestação

Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians Jogadoras do Corinthians protestaram contra técnico do Santos, Kleiton Lima, acusado de assédio.

O técnico Kleiton Lima está fora do Santos. O profissional pediu afastamento — acatado a contragosto — ontem, após enfrentar uma onda de protestos de jogadoras de diversas equipes — inclusive as rivais Corinthians e Palmeiras —, na quinta rodada do Brasileirão Feminino, pela sua contratação. Em 2023, ele havia saído do time santista após ser acusado de assédio moral e sexual por 19 jogadoras, que fizeram a denúncia ao clube por meio de cartas.

A saída atual ocorreu apenas por conta destas manifestações. Apesar de ser um time pioneiro no que diz respeito ao futebol feminino no Brasil, o Santos não só não deu qualquer suporte para as denunciantes como tentou descredibilizá-las por meio da sua diretoria, que alegou que as denúncias não foram comprovadas.

As atletas denunciantes imediatamente se manifestaram apontando que nunca foram procuradas pelo clube para falar sobre o assunto e disseram ter sido silenciadas e não ouvidas, diferentemente do que foi pontuado pela diretoria do Alvinegro Praiano.

Tudo que não era para fazer, o Santos fez. E como um recado para a sociedade, as jogadoras entenderam que precisariam agir em prol das rivais e assim fizeram.

Nessa hora fica nítido o quão importante é se posicionar. Se em inúmeros casos, jogadores — e homens em geral envolvidos com futebol — preferem o silêncio, as jogadoras mostraram o quão importante é não se calar ou falar pelo outro quando ele é silenciado. Quando um clube tentou calar e descredibilizar 19 mulheres, isso só deu voz e potência para dezenas de outras, que sabem o quão importante é se manifestar quando podem.

Leoas no A2

No Brasileirão Feminino A2, o Fortaleza iniciou com uma bela vitória diante do Remo, de virada. O que mais chamou atenção na partida, infelizmente, não foi a capacidade da remontada do grupo ou mesmo o futebol praticado pelo time comandado por Erandir, e sim o estado do gramado do CT Ribamar Bezerra.

Com todo respeito ao time paraense, mas jogar no meio da chuva em um campo como aquele com certeza foi a maior adversidade que as Leoas passaram — e o Remo também. Para o próximo jogo em casa se faz necessário que o gramado passe por um reparo urgente.