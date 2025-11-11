Entre goleadas e jogos disputados, Cearense Feminino precisa repensar regulamento para 2026

Foto: NELL FELIPE/@lindnelsonfelipe/Divulgação Fortaleza goleou o Hiroos Cariri, no Estádio Inaldão, pela semifinal do Campeonato Cearense Feminino

Nos jogos de ida das semifinais do Campeonato Cearense Feminino, houve dois roteiros completamente distintos. De um lado, o Fortaleza não teve qualquer dificuldade ao vencer o Hiroos Cariri por 21 a 0 no estádio Inaldão, em Barbalha. Do outro, o Ceará conquistou vantagem ao bater o R4 por 2 a 1, em um duelo equilibrado contra a equipe de Juazeiro do Norte, que tem como investidor o ex-zagueiro Ronaldo Angelim.

O que mais chamou atenção, naturalmente, foi a goleada histórica imposta pelo Fortaleza diante do Hiroos. Não é todos os dias — e nem em todos os campeonatos — que se vê um placar desse porte. As reações ao resultado costumam ser mistas: sempre aparece quem questione se as Leoas deveriam ter reduzido o ritmo (e quem viu o jogo pode até suspeitar que o placar não foi ainda maior justamente por isso) e quem considere desrespeitoso “tirar o pé”, já que o adversário está em campo para competir e honrar a camisa que veste. Mas esse não é exatamente o ponto principal aqui. O alerta é para a necessidade de se repensar o regulamento do torneio.

O desnível técnico do Cearense Feminino entre Ceará, Fortaleza e a maior parte das outras equipes é um problema antigo e cuja solução depende de tempo e investimento. Não há muito o que fazer em termos de reforçar o nível da competição a curto prazo: os outros grandes clubes cearenses nem sequer têm times femininos. Porém, diante de um mata-mata, cabe a reflexão: há real necessidade de jogo de volta quando o duelo de ida termina com um placar de 21 gols de diferença? Cancelar o retorno reduziria o número de partidas — e, em um campeonato já curto, isso seria um prejuízo — mas também evitaria que atletas amadoras tivessem que passar novamente por um cenário tão previsível e desmotivador.

Já no outro confronto, Ceará e R4 entregaram exatamente o que o peso da partida exigia: um jogo tenso, equilibrado e valendo muito mais do que a vaga na final. Quem avançar garante também presença no Brasileirão Feminino A3, e isso deixou o duelo intenso do início ao fim. O gol fora de casa dá vantagem ao Ceará, mas o R4, agora mandante, tem plenas condições de complicar a vida das Alvinegras. A decisão promete: ou veremos uma final inesperada com o R4 desbancando o favoritismo, ou o Vovô confirmará a força exibida ao longo do torneio.