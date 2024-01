Eu já detestei você. Muito. Não, melhor. Eu odiei você com todas as forças. Na tentativa de vencer a infinitude dos teus cachos, cabelo meu, eu utilizava potes gigantescos de creme. Um esforço absurdo para esconder a força que você tem. Passava horas diante do espelho alinhando os fios junto ao couro cabeludo. Mas você tem vida própria, não é? Sei que tem! Pois, ao longo do dia, as mechas sempre escapavam da moldura na qual eu tentava enquadrar.

Você bem sabe: eu nunca desisti da tua beleza. Na adolescência, quando todas as meninas partiram para o alisamento, continuei investindo no ritual da escova de madeira e do finalizador. Era a única na sala - talvez na escola - que terminava a aula com uma montanha de frizz esparramada em volta do rosto. Quantas vezes me criticaram por tua causa? Quantas vezes debocharam ou riram de mim? Quantas vezes cheguei em casa aos prantos e ameacei passar uma máquina para destruir você? Incontáveis.

Entender você é difícil, cabelo meu. Afrontoso, cheio de vontades e dono de uma animosidade alarmante. Demorei a perceber que as tuas atitudes são somente reflexos do meu humor. Você murcha com as minhas tristezas e se expande com as minhas alegrias.

Nós até tivemos fases legais. Lembra quando minhas amigas começaram a fazer transição capilar? Foi tão bom. Trocávamos produtos, indicávamos salões. Faz tempo. Porém, nessa época, gostava do teu formato - pois, pela primeira vez, ter você comigo significava integrar um grupo, uma comunidade.

Infelizmente, a lua de mel não durou muito tempo. Eventos de saúde - anemia, covid, anestesia - afetam você de forma desproporcional. E nós estávamos nos entendendo até você começar a cair voluptuosamente. Os cachos inteiros despencando da minha cabeça... Lembra quando me tranquei no quarto de tanto desespero? Minha irmã esmurrando a porta enquanto você ia embora entre passadas da escova e muito, muito choro.

Os últimos anos têm sido difíceis, pois estou distante fisicamente da minha pequena aldeia de encaracoladas. Acreditava que os cachos haviam virado tendência definitiva. Porém, os alisamentos estão voltando com força total - motivados por blogueiras, influencers e afins.

A cada dia, no escritório e nas redes sociais, escuto com mais regularidade indagações como "não vai ajeitar esse cabelo?", "penteou mesmo?" e "cogitou alisar pra não ficar desarrumado?". As perguntas sempre vêm acompanhadas de discursos sobre a praticidade de um cabelo liso, sobre o salão moderno que é capaz de "domar qualquer juba", sobre uma técnica que usa mil produtos químicos - "mas, não, não é agressiva, não".

Porém, sigo insistindo na nossa relação, cabelo meu. E você não pode se queixar do tratamento que eu te ofereço. Sabe aqueles produtos novos que você adorou? Pois é, custaram todo o limite do cartão de crédito.

As minhas sobrinhas, a Vana e a Bya, ostentam as cabeleiras mais cacheadas do mundo. Sério, é surreal, as meninas poderiam participar da propaganda da Johnson's Baby cantando "eu nasci com o cabelo enroladinho, um monte cachinho na caixola. Oi toin. Oi toin, toin, toin...".

Sou a tia mais querida. E tenho potencial pra virar a tia rica e doida. Sendo assim, findo, também, servindo como modelo estético para as pequenas. É muita responsabilidade. Então, cabelo meu, preciso e quero estabelecer uma relação que não seja apenas boa, mas amável e cheia de beleza. Por elas e, principalmente, por mim. Colabora comigo e eu colaboro com você, tá combinado?