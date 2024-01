Dia 2 de janeiro de 2024, às 16h30min, calcei meus tênis e peguei a garrafa de água. Parecia ter acontecido um apocalipse zumbi. Mas, ao invés de mortos-vivos, foram libertadas pessoas ávidas por ter uma vida minimamente menos sedentária. Pelas calçadas e no elevador que dá acesso à academia, o perfil era similar: indivíduos trajando a roupa que estava encostada há meses - meio amarelada, meio fubá -, as olheiras denunciando a extravagância do fim do ano e uma pacco de lado.

Janeiro é o mês internacional de voltar à musculação. O processo começou antes, bem antes. Fiz a matrícula em novembro aproveitando uma ótima promoção. Passou o tempo e não levantei um único peso. Em dezembro, o objetivo foi cadastrar a digital - um procedimento besta que demorou 30 segundos na recepção. Mas é como diz a terapeuta: um passo de cada vez. 2024 chegou e não havia desculpa.

Um fator que atrapalha meus treinos é o excesso de autoestima. Depois de passar a adolescência me achando horrível, agora, consigo equacionar a beleza de forma surpreendente. Para comprovar, vocês podem olhar a foto no topo da página. É fato: sou linda. E não aquele tipo de beleza biônica das garotas que montam unhas de garra e cílios fictícios. Não, não. Cheguei em um estágio alarmante no qual me sinto bonita sem maquiagem, com o cabelo desgrenhado e usando uma blusa da campanha do Tasso Jereissati ao Governo em 1994.

Nesse cenário de autoestima delirante, colocar o shape é um argumento fraco para sustentar musculação de segunda-feira à sábado, uma hora diária de cardio e pilates duas vezes por semana. Parte das pessoas com quem converso está buscando um corpo escultural. Entretanto, não preciso disso para me sentir bem - pois o superlativo do meu nome é belíssima (que piada sofrível, desculpa, mas a autoestima é verdadeira). Quando entro nos lugares, mesmo de cara limpa, recebo olhares de flerte. Tá certo, talvez eu interprete errado e o pensamento coletivo seja "olha a estranha". Mas prefiro continuar crendo na versão da minha beleza magnética.

Outro elemento aguça a população cascavelense para o caminho da academia: chifre. Todos sabem da vida de todos na cidade. Assim, ao avistar alguém com dedicação excepcional aos movimentos e aos pesos, não é difícil entender que o pré-treino foi traição. Talvez a motivação para a atividade física seja a única vantagem de viver esses modelos fechadinhos fadados ao adultério, ao choro e ao fracasso.

Posso até dispensar o shape e viver à revelia do chifre - entretanto - há fatores que me levam ao exercício: burlar a ansiedade, dormir melhor, ter condicionamento, incentivar o equilíbrio, controlar os triglicérides, aliviar as cólicas menstruais, respirar bem, ter força... A lista é imensa e não dá para negligenciar os ganhos de um corpo em movimento.

Dizem por aí que shape bonito não põe mesa. Entretanto, acredito que, se você tiver um estilo de corpo only fans, pode pagar a conta de luz e fazer o mercantil. Mas isso não é para mim. Eu estou buscando o shape para, em longo prazo, conseguir executar tarefas como pegar uma caneta no chão ou guardar um pote armário. Pois é, quando passei a acompanhar a transição do tempo para o papai e a mamãe, entendi que exercício é primordial - mas não só para o presente. Como vou carregar minhas compras aos 60 anos? Como vou subir em um ônibus aos 65 anos? Ou fazer uma viagem aos 70 anos? E é em nome da Bel do futuro que eu continuo levantando para calçar os tênis.