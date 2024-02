É Carnaval: época dos abraços suados. Quase como um mandamento, meus amigos antigos sabem que não gosto desse contato. Ou melhor, não gostava. Ao longo da vida, fugi do enlace de corpos em todas as oportunidades. E, quando era inevitável, reagia de forma estática - coluna reta, braços parados, olhos arregalados, suspiro de alívio ao fim. Minha família não é dada ao toque como linguagem do amor e, talvez por isso, eu tenha demarcado meu espaço com tanto afinco. Até mesmo a Bya, minha sobrinha de oito anos, reclama de carinho em excesso. Bom, o argumento dela é válido: "tá calor, pode sair daqui".

Somente uma pessoa na família sempre gostou de abraçar: Lia. Acontece que ela foi embora com um câncer em 2011 e, junto dos nossos sonhos, acabou também o aconchego que emanava. Bem nesse período, comecei a dizer claramente para as pessoas, conhecidas ou desconhecidas: "desencosta, tira a mão".

Um divisor de águas veio mudar minha hostilidade: alunos do ensino fundamental. Eles não apenas abraçam - mas pegam no meu cabelo, carregam a minha mochila, escrevem cartinhas. Não importa se repetir aula após aula: "gente, nossa relação é profissional, vocês não podem me abraçar". É a mesma coisa que pedir silêncio na turma do sexto ano no segundo horário de uma sexta-feira à tarde. Inútil, completamente inútil.

Consternada e cheia de restrições, fui aceitando que ali há admiração, há apreço estético, há respeito e até uma certa devoção. Claro, sendo professora, não é apropriado manter contato físico demasiado com os estudantes - no entanto, eles não conhecem o conceito de privacidade. Recebo o carinho que me é destinado apenas por eu ser eu mesma e ensinar língua portuguesa.

Como recém-adepta da arte do abraço, tentei aperfeiçoar as técnicas. Porém, não adianta estudar sobre algo que envolve amor e peito aberto. Não tem videoaula, não tem coach com curso no instagram. Abraçar se aprende abraçando. A vida toda, eu fiz os meus rolês. Confiando em mim, contando comigo. Por isso era difícil me entregar em algo que demanda olho fechado, convicção, plenitude.

Depois dos 30 anos, entendi que abraço é cura, é libertação. Tarde demais? Não sei. Mas, agora, estou precisando recuperar o tempo perdido. Não que eu vá participar de alguma campanha de "free hugs", longe disso. Entretanto, tenho uma necessidade de abraçar quem eu amo. Será que eu vou morrer e estou me despedindo? Também não sei. Mas há uma urgência que pulsa em mim.

Mesmo na condição de aprendiz, sei discernir o que é um abraço e o que é um mero entrelace. Para amigos não basta envolver as mãos. Precisa ter um chamego. Quando vou abraçar minhas sobrinhas - apesar da crescente indisposição delas - encerro com uma sessão de cócegas e muitas risadas. E se o abraço for do Lucas, vai terminar com uma apertadinha maliciosa na minha cintura. Ao fim, um recado público para Irna Cavalcante: quando me encontrar nos blocos carnavalescos, mana, venha me dar um abraço!