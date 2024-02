"Os teus textos do jornal são até bons, mas você se expõe demais". Recebi a queixa via inbox do Instagram. O remetente é um desconhecido. Não temos amigos em comum, não sei como essa pessoa chegou até o meu @. Na rede social, eu assino e performo como @noazuldezanzibar - não é necessariamente um endereço fácil de relacionar ao meu nome.

A preocupação do leitor é com o nível de exteriorização da minha vida pessoal - pois, para ele, ando falando em demasia sobre corações partidos, decepções no trabalho, ausência de grana, infância fudida e por aí vai. Segundo o jovem, eu vou acabar me dando mal ao abordar tanto e tão profundamente sobre mim. Vejamos, mal eu já estou. Não vejo como piorar. E outra: a proposta é escrever crônica. Não dá pra ser asséptica.

Seguindo a trend do momento: eu sou leitora assídua do Demitri Túlio desde 2010. Então, é claro que vou tirar a roupa para escrever uma crônica. Eu sou leitora aficionada pela Cecília Meireles desde criancinha. Então, é óbvio que vou falar sobre experiências traumáticas. Não sei escrever de outro jeito - mesmo que eu tentasse. E eu não quero tentar.

Na real, eu não tou nem aí. Quem quiser ler, pode ler. Quem quiser budejar, pode budejar. Quem quiser mandar mensagem comentando os textos, pode mandar. Quem quiser elogiar, pode elogiar. E quem quiser convidar para tomar um café superfaturado e debater sobre as crônicas, eu respondo com um sonoro "bora marcar". Escrevo porque preciso. É um compromisso meu comigo mesma. Escrevo para vocês e para mim.

E, para atiçar os protestos do leitor, resolvi elencar as experiências de vida mais traumáticas e/ou embaraçosas em um único texto. Começando: fui ao cinema pela primeira vez aos 18 anos - pois, antes disso, nunca havia oportunidade, companhia ou dinheiro. Os coleguinhas da faculdade que me acompanharam à época nunca souberam desse detalhe. Por dentro, eu estava maravilhada com as poltronas e a tela gigantesca. Foi incrível.

E outra: eu sou muito estabanada. Do tipo que bate o corpo em cheio nas portas de vidro. Uma vez, durante uma entrevista, não sei bem como, tropecei feio e estava em vias de acertar o rosto em um obstáculo. A fonte precisou me segurar. Era o Camilo Santana - atual ministro da Educação.

Essa é constrangedora: meu fluxo menstrual é muito, muito forte. Já fiz exames e tratamentos, mas nada resolve. Certa vez, no 038-Parangaba/Papicu lotado, comecei a sentir um vazamento. O pânico bateu e fiquei estática. Levantei apenas quando estava prestes a chegar ao meu destino. Todos olharam para a calça e o assento manchados de vermelho.

Ainda há outras histórias inquietantes sobre mim. Situações que gostaria de esquecer; situações que me fazem rir. Desilusões amorosas que deixaram gosto amargo na boca até hoje; declarações românticas que me aqueceram da cabeça aos pés, passando pelo meio das pernas. Lembranças bonitas de festas; perrengues no transporte público.

Eu não sou um alecrim dourado. E, em maior ou menor grau, todo mundo já passou por momentos assim: divertidos, embaraçosos, traumatizantes. Quero mais aventuras no meu cotidiano, quero sim. Pois, apenas dessa forma, eu comprovo que estou viva, pulsando, realizando, alegre. Eu atesto que sou humana, real, gente. Porque existência perfeita e limpinha só existe mesmo nos stories do Instagram - e olhe lá!