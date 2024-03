Fui ao cinema pela primeira vez aos 18 anos. Durante muito tempo, guardei essa informação como um segredo íntimo, vergonha velada. Eu já podia tirar carteira de motorista e comprar bebida alcoólica quando, surpreendentemente, o destino me presenteou com uma sessão de “Ratatouille” no North Shopping da Avenida Bezerra de Menezes.

Falei sobre a situação na última crônica – deixando alguns leitores incrédulos e outros desconsolados. Mas a narrativa é simples: passei a infância e a adolescência em Cascavel – uma cidade da Região Metropolitana de Fortaleza que não tinha cinema, teatro ou museu. Ir à capital era algo raro e sempre cercado por questões de logística.

Quando atravessava a Praça do Ferreira – segurando forte a mão da Lia para não me perder entre os ambulantes – olhava em direção ao Cineteatro São Luiz pensando em qual seria a sensação de estar diante da tela gigante. Lembro de avistar filas imensas de jovens prontos para assistir “Harry Potter” ou qualquer outro filme bem cotado à época. Mas eu sempre estava de passagem: para a Casablanca, para a Potyguar, para as Casas Fátima. E o plano do cinema era jogado para o futuro.

Porém, o futuro precisa chegar em algum momento e ele não demora. Depois da primeira experiência, criei uma espécie de vício. A questão não estava apenas nos filmes, mas, sim, no protocolo de conferir o horário da sessão, escolher o assento, comprar o ingresso, adquirir a pipoca (nem sempre possível!) e passar horas habitando outro mundo.

Quando residia em Fortaleza, eu frequentava o cinema uma ou duas vezes por semana. E nunca me importei em fazer o passeio sozinha. Na realidade, para alguns filmes, até prefiro estar desacompanhada. Também nunca tive muita arrogância com os atributos das salas. Conheço quem só assiste no IMAX ou na sala vip. Para mim, passar duas horas vendo “Planeta dos Macacos: A Guerra” no Shopping Benfica já é me descolar da concretude que me aflige, já é vencer demais.

Apenas aceitei voltar a morar em Cascavel após ter certeza de que a cidade passaria a ter três salas de exibição no shopping local – parte da política de interiorização da rede Centerplex. Não importa quantos serviços de streaming estão disponíveis na televisão. O compromisso com o cinema é inegociável. Aliás, após a pandemia, o primeiro passeio que fiz foi assistir “Um lugar silencioso – Parte II”.

Em 2022, recebi uma mensagem do Talles: “miga, reserva a data de 18 de abril, tem uma mediação com a Mary Del Priori para você fazer no Cineteatro São Luiz”. O mundo parou por cinco segundos. Não apenas por poder conversar publicamente com uma das minhas escritoras favoritas, mas, também, por fazer isso naquele palco sagrado.

No dia marcado, coloquei meus pés na praça e olhei o letreiro do Cineteatro São Luiz. Saltou logo o “com mediação de Isabel Costa”. Não é possível explicar a sensação. O palco dos grandes nomes, o cinema da adolescência, o letreiro que conserva o charme de décadas passadas. E eu, ali, a Isabel curiosa e mediadora de leituras. Perdoem a quase vaidade. Ou não perdoem. Nada me tira desse voo alto.

Se viver por mil anos, talvez esqueça de algumas coisas. Posso esquecer da primeira vez que a Giovana me chamou de “tia”. Posso esquecer que vi pessoalmente “Amendoeira em Flor”, uma das telas do Van Gogh que mais amo. Posso até esquecer da sensação de entrar na minha casa pela primeira vez, aquele pedaço de chão financiado em 25 anos. Mas nunca - sob nenhuma hipótese - vou esquecer do meu nome estampado no letreiro do Cineteatro.