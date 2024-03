Sentada aos pés da Lene, quando criança, eu assistia ao espetáculo dos metros de tecido serem transformados em fardamentos escolares, em vestidos e em mortalhas para os defuntos. Nós comprávamos os cortes de fazenda sem propósito definido. Ao chegar em casa, a missão era descobrir: uma camisa? Ou seria melhor uma calça? Fazemos duas blusas de mangas curtas ou uma única blusa com mangas longas?

Os retalhos eram convertidos em peças miúdas para vestir as Barbies. Muito antes de saber ler e escrever, eu aprendi a manusear agulha, linha e tesoura. As vizinhas ralhavam com mamãe: "a menina é pequena, vai furar os dedos". E, óbvio, eu me machuquei incontáveis vezes, mas nunca desisti de costurar. A maior habilidade, entretanto, não estava centrada na coordenação motora fina. Escolha um material qualquer e produza um objeto valioso. Agarre algo inútil e faça uma peça significante. Ou como ensina a multi artista e educadora Fernanda Meireles: "transforme isto em outra coisa".

Foi bom ter compreendido cedo. Assim, eu passei a vida inteira realizando a mudança de estado físico de fatos, de pessoas, de sentimentos e de objetos. Na escola, estudando química, aprendi que a matéria passa de um estado de agregação para outro a partir de fatores de influência - como pressão e temperatura. Quando acendemos uma vela, por exemplo, o pavio inicia a fusão e a descarga de energia faz a parafina transmutar-se do sólido para o líquido. Há outros processos: vaporização, condensação, solidificação, sublimação... Claro, na vida real, nem sempre o fruto da mudança é perfeito ou proveitoso. Porém, ser algo minimamente diferente já garante uma nova perspectiva.

Eu transformo meu coração partido em crônicas e em playlists. Eu converto as minhas raivas em disposição para estudar, para fazer faxina, para ler. Eu subverto as xícaras antigas e os pneus inservíveis em vasos para plantas. Mas ainda estou tentando descobrir o que fazer com as minhas frustrações. Elas doem profundamente. Por enquanto, estão sendo transmutadas somente em choro abafado no travesseiro.

Em 2022, minha família colocou como meta comemorar todos os aniversários com bolo, salgadinhos e refrigerantes. Quando as pessoas próximas começaram a morrer, nós entendemos que a vida precisa ser celebrada. O kit festa sempre é encomendado com a mesma senhora, a Dri Bolos. Para além do sabor impecável, ela faz guloseimas muito bonitas e envolve tudo com laços coloridos. No fim das festinhas, como a boa acumuladora que é, mamãe recolhia as fitas. Critiquei em todas as ocasiões: "para que tu queres isso mesmo?" Mas não adiantou e a quantidade só aumentava: "vai servir".

Durante o Carnaval, quando o comércio estava sumariamente fechado, fiquei obcecada pela ideia de uma saia de fitas. Fiz até um dossiê no Pinterest. Adivinha onde encontrei o material para fazer a fantasia mais linda que já vesti? Sim, nos acúmulos da Lene. E ainda tive a audácia de pedir para ela ligar a singer e trocar a bobina de linha - pois não há no mundo uma costureira mais habilidosa do que mamãe. E foi trajando essa saia - cheia de cores e ondas - que presenciei Ednardo cantando com o Luxo da Aldeia, que pulei na piscina em plena madrugada em um mergulho de lavar a alma, que tomei banho de chuva na terça-feira na companhia de amigas e de amigos.