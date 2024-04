Tem no Centro

Desde semana passada, bato cabeça com a minha irmã. O motivo torpe? A Nana não tem coragem de andar sozinha no Centro de Fortaleza. Eu já expliquei, já gritei, já desenhei, já mandei print do mapa - mas o medo de ficar perdida impera. O percurso q ue ela precisa fazer totaliza 650 metros e pode ser finalizado em nove minutos de caminhada leve. Consiste em descer de um ônibus na Rua Assunção, andar no sentido oposto até o Shopping Lisbonense, quebrar para a direita e alcançar o número 500 na Rua Pedro Borges. Lá, ela sobe o elevador, resolve o que precisa e volta para casa.

Eu cometi falhas na formação cultural da Nana. Sempre trabalhando, sempre ausente. Ela desconhece as músicas da Bethânia, nunca assistiu Bacurau, jamais leu O Tempo e o Vento. Porém, não ter fornecido os conhecimentos para que a caçula consiga desenrolar o Centro sozinha e sem medo é uma das lacunas mais graves. É imperdoável. Que tipo de irmã sou eu?

As minhas lembranças de infância mais coloridas têm o Centro de Fortaleza como pano de fundo - mas foi apenas aos 17 anos que ganhei permissão para trafegar sozinha entre carros e pessoas. Eu me achava a maior adulta do mundo. Caminhava a passos largos da Praça do Carmo até a Praça do Ferreira. E, com o tempo, comecei a resolver pequenos afazeres: uma tesoura pra amolar, um aviamento pra comprar.

Dia desses, estava no prédio da Academia Cearense de Letras, uma das pérolas mais lindas da região, realizando uma mediação de leitura com alunos do ensino médio. O interior da ACL é tão bonito que chega a doer. Eu já vi o amor em forma de gente, mas ali é a exuberância em forma de edifício.

Uma das atividades era um jogo de respostas rápidas valendo chocolates. Ao perguntar sobre a direção da Catedral Metropolitana de Fortaleza, vi dedos apontando para todos os lados. Risos contidos. "Eles tão tirando onda", pensei. Mas os adolescentes também não faziam ideia de como chegar ao Centro Cultural Banco do Nordeste ou ao Santuário Sagrado Coração de Jesus. Fiquei embasbacada. Os jovens não entendem o quadrilátero do Centro? Quais habilidades são ensinadas nas escolas? Ninguém ganhou chocolate.

No auge dos meus 21 anos, quando a chama da alegria de viver estava acesa no peito, as tardes de sábado eram preenchidas por aulas de inglês realizadas no Benfica. Depois de 15 horas, olhava para o relógio insistentemente. Às 15h30min, quando o sinal tocava, eu saia em disparada para pegar o ônibus e descer na Avenida Duque de Caxias. Caminhava saltitante com as apostilas no braço para encontrar meu pai e meu irmão no Lisbonense. Nós três nos sentávamos para tomar uma cervejinha. Eu, novamente, me achando adulta.

Faz tempo que a região deixou de ser um local de lazer para mim. A correria do cotidiano, o coronavírus e a ebulição global foram minando os passeios. É muito calor, é muita gente. Dia desses, papai saiu inadvertidamente, tomou um ônibus e foi passear no Centro. O problema é que tudo oferece perigo quando você tem 80 anos e o mobiliário urbano da Capital não é o receptivo para um idoso. Mas ele foi mesmo assim. No retorno, infelizmente, estava decepcionado. Depois de anos fechado em virtude da pandemia, o nosso bar favorito no Shopping Lisbonense foi convertido em mera lanchonete. E, para tristeza familiar, não comercializa mais bebidas alcoólicas.