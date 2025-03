Estou aqui procurando camisas do Caucaia Esporte Clube para comprar. Nunca fui uma grande fã de futebol. Acompanho o básico, sei diferenciar série A e série B, entendo a sistemática geral dos campeonatos. Mas não me pergunte o que é um impedimento ou qual é a função do bandeirinha.

Mas meu novo objetivo de vida é vestir o manto do Caucaia. Não é como se eu estivesse deslumbrada pelos títulos que o time ostenta. Ao longo da carreira, o coletivo sagrou-se campeão da série B do Cearense e da Taça Fares Lopes em 2019, foi campeão da série C do Cearense em 2009, e também foi vencedor do Interior 2022. Pouco sei ou desejo saber sobre a real relevância dessas atribuições.

Mas eu preciso comprar uma blusa do Caucaia. Tudo começou quando eu conheci o Paulo, meu melhor amigo. Foi uma conexão instantânea. Como eu acredito em vidas passadas, vidas presentes e vidas futuras, sei que essa é apenas mais uma das vezes nas quais nós convivemos aqui no Planeta Terra. Falamos sobre as nossas famílias o tempo todo: minha mãe é assim, a minha também; minha irmã quer isso, a minha também; meu irmão comprou isso, o meu também. Vivemos uma narrativa que se costura em pontos separados do mapa cearense. É possível que duas famílias sejam tão parecidas?

Passei dez anos ouvindo histórias sobre tias, pai, mãe, irmãos, avós, madrinhas, agregados e outros parentes. Até que, em janeiro último, aconteceu um encontro presencial. Mas eu já conhecia aquelas pessoas: sabia o legume favorito de cada um, as viagens, os fins de relacionamento, os sonhos. E elas também sabiam dos meus - planos, sonhos, desejos, amores. Mais uma conexão instantânea.

Foi assim que eu fui alçada à categoria de prima. "Ah, ela é das primas", "Ah, mas nós conhecemos ela já", "Ah, ela já largou tudo e foi criar galinha no interior", "Ah, ela devia vestir uma blusa do nosso time". Jamais passou na minha cabeça um Flamengo, um Fluminense, um Corinthians. Claro que não! A legião estrangeira vem de Caucaia. E, para minha sorte, é um terno muito mais bonito. A blusa do time, fundado em 16 de abril de 2004, ostenta extremo bom gosto, tem cores marcadas, design funcional, é linda.

É difícil acompanhar o ritmo festeiro dos meus primos. No Carnaval, estavam divididos em três polos. Benfica, Pinhões e Praia de Iracema? Não. Um grupo foi pra Recife, outro pra Salvador e outro para o Rio de Janeiro. Eles têm uma sede de viver que me comove e me deixa embasbacada em igual medida. "Eu vou ter que tomar arrebite de caminhoneiro para acompanhar o ritmo de vocês", anunciei.

Passam noites em claro, jogam cartas, compram aperitivos, colocam música alta, cantam no karaokê. A legião estrangeira sabe existir e aproveita o que há de melhor nessa vida. Estou bem feliz pelo meu título de prima. Já é uma das coisas mais bonitas do ano. Em tempo, se alguém souber onde eu encontro a camisa do Caucaia, por gentileza, manda uma mensagem no Instagram @noazuldezanzibel ou um email para isabel.costa@opovo.com.br. Não posso chegar na próxima reunião de família sem trajar o manto.