A escolha de Valim

Foto: REPRODUÇÃO Vitor Valim, prefeito de Caucaia

A decisão do prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) de não disputar a reeleição em outubro foi talvez uma das mais surpreendentes dos últimos anos dentro do mundo político. Afinal, trata-se do segundo maior colégio eleitoral do estado e a atual gestão, apesar de não ser perfeita, se destaca por ações inéditas que precisam ser reconhecidas, como passagem de ônibus gratuita para toda a população e a construção de espigões para a recuperação de parte do litoral do município, um problema histórico que finalmente alguém decidiu enfrentar. Ou seja, haveria chances concretas de conquistar mais um mandato, levando em conta, ainda, os apoios de peso do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas, ambos do PT, que levariam a reboque a influência eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Após especulações e duras insinuações vindas da oposição, Valim resolveu revelar a motivo da desistência: a morte prematura da filha Sofia, em dezembro do ano passado, após realizar delicado transplante de fígado. Só quem já passou por situação semelhante consegue imaginar o tamanho do sofrimento e as mudanças que ele é capaz de provocar. De mentalidade e perspectivas de vida.

Claro que não deve ter sido uma decisão fácil. Trata-se de uma oportunidade única de comandar por mais quatro anos uma das cidades mais importantes do Ceará, com amplas frentes de desenvolvimento, ajudando a transformar a realidade de tantas pessoas. Chance também de consolidar uma carreira e alçar voos mais altos. É raro quem decide abrir mão de tudo isso.

Ao mesmo tempo, é um desafio que exige entrega quase completa, foco, sendo valoroso observar o desprendimento de Valim com o poder no momento em que outras prioridades se impõem: sua estabilidade enquanto ser humano e o cuidado com a família. E aqui não cabe qualquer tipo de julgamento ou criação de teorias: nos resta apenas respeitar a escolha. Não é sobre fraquezas, mas sobre o desejo de construir outras fortalezas, outros caminhos.

É um caso também que pode nos levar a reflexões: quantas dores vamos acumulando ao longo da vida e por causa de uma busca, às vezes irracional, por sucesso e crescimento, vamos protelando algumas decisões? Colocando em segundo plano a necessidade de olhar para nossas feridas com cuidado e tratá-las? Que tempo damos para nós mesmos e para os mais próximos? Estamos confortáveis com os lugares que ocupamos no mundo? Que sonhos estão represados pelo medo diante das mudanças?

Para quem continua no jogo político, as missões também são complexas em Caucaia. Em outra dimensão, obviamente. O governismo tem poucos meses para encontrar um nome e consolidar uma candidatura competitiva. A oposição bolsonarista precisará alinhar o discurso e dissipar diferenças internas que podem comprometer o projeto da direita no município. E quem já foi da atual gestão e abandonou o barco terá de demonstrar por que faria melhor. Capítulos de uma disputa com componentes inéditos e que promete ser das mais interessantes. Que no final a população saia ganhando.