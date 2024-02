Alvo de investigação da Polícia Federal por participação ativa em um suposto plano golpista contra o resultado das eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro (PL) vê o cerco se fechar e parece ter certeza de que lhe restam poucas alternativas para escapar de uma condenação ou quem sabe até da prisão. Os indícios que o ligam diretamente a uma trama conspiratória antidemocrática, com auxílio de gente graúda das Forças Armadas, são muito fortes, ao mesmo tempo em que nomes que eram de sua confiança, como o tenente-coronel Mauro Cid, não estão dispostos a arcarem sozinhos com as consequências desse levante atrapalhado, é bem verdade, mas que não deixa de ser criminoso.

Acuado, Bolsonaro seguirá a estratégia que alguns de seus antecessores utilizaram em momentos de extrema dificuldade: recorrer ao povo. Sim, neste caso específico, uma banca competente de advogados não será suficiente. O ex-presidente quer mostrar às autoridades, principalmente aos integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), que não está sozinho, e que qualquer decisão mais contundente exigirá um cuidadoso cálculo político. Qual o custo para o Brasil de ter Bolsonaro atrás das grades? Isso é condição sine qua non para proteger e preservar nosso Estado Democrático de Direito? Existe o risco de ele se tornar uma espécie de mártir, prolongando o seu poder, mesmo que de forma indireta?

Atento a essas variáveis, o ex-presidente convocou para o próximo dia 25 de fevereiro um ato na Avenida Paulista que pode ser crucial não só para o futuro dele, mas do próprio bolsonarismo. Se for um sucesso de participação, o ex-chefe do Executivo ganha fôlego e pode apresentar a seus algozes o risco que representaria qualquer tipo de decisão mais extrema contra ele. Se o evento for um fiasco, aí o tiro pode sair pela culatra, eliminando qualquer obstáculo para a aplicação plena da lei.

Será o primeiro ato após os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, mas diferente dessa e de outras muitas vezes, o alvo não será o "sistema". O objetivo é apenas proteger Bolsonaro, tanto que o próprio pediu para que seus apoiadores não levem cartazes com críticas a quem quer que seja, numa demonstração clara de que, desta vez, ele está nas cordas. O ex-presidente não quer mais atacar, mas tentar se defender. Até porque qualquer movimento diferente disso pode prejudicar ainda mais a sua já delicada situação perante a Justiça.

Mas terá ainda ele capacidade de mobilização das massas que se identificam com esse perfil de direita? O fato é que a máquina bolsonarista nas redes sociais está a todo vapor, tamanha a aposta que está sendo dada a esse evento e o temor de tudo "flopar", como, aliás, já aconteceu com ele próprio e outras figuras que inseridas em contextos complicados.

Foi o caso, por exemplo, do ex-presidente Fernando Collor de Mello no ano de 1992, quando, ameaçado de impeachment, pediu para as pessoas tomarem as ruas vestidas de verde e amarelo para mostrar que os defensores de seu afastamento seriam minoria. Se não existiam redes sociais, ele fez uso do mecanismo mais forte à época: a cadeia nacional de rádio e televisão. Não deu nada certo. Muitas pessoas foram protestar, mas trocaram as cores da bandeira pelo preto, numa reação popular que acabou por impulsionar o movimento pelo impeachment.

Dilma Rousseff passou por algo parecido. O PT até conseguia levar uma quantidade expressiva de apoiadores da petista às manifestações convocadas contra o impeachment, em 2016, mas tudo parecia alimentar ainda mais o lado que queria a queda da então chefe do Palácio do Planalto.

O atual presidente Lula também apostou nas ruas quando estava na iminência de ser preso pela Lava Jato, em 2018. Em plena ascensão da extrema-direita no País e com o PT super desgastado, os atos foram minguados e sua ida para a carceragem da PF em Curitiba inevitável.

As ruas são isso, esse "bicho estranho", enigmático, em que não é possível fazer previsões certeiras. Mas, a preço de hoje, não resta outra saída para Bolsonaro. É o tudo ou nada em nome da própria sobrevivência política e, principalmente, da liberdade.