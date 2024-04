Célio Studart quer ser secretário, deputado ou prefeito?

Desde as primeiras discussões sobre a criação, no Ceará, da Secretaria da Proteção Animal, mais uma pasta da já robusta estrutura administrativa do governo Elmano de Freitas (PT) me questionava acerca da real necessidade dessa novidade para além dos arranjos políticos que permeiam a consolidação de uma base aliada e também futuras ambições de cunho eleitoral. O que justificaria inchar a máquina pública quando se tem uma Secretaria do Meio Ambiente e suas coordenadorias com plenas condições de atender aos desafios da área?

Alguns objetivos já estavam ali bem claros: arrancar o PSD da base aliada do prefeito José Sarto (PDT), enfraquecendo o gestor que deverá buscar a reeleição, ao mesmo tempo em que se abria a possibilidade de tirar o deputado federal Célio Studart da disputa ao comando do Executivo municipal, facilitando os planos do grupo do ministro Camilo Santana (PT) de também conquistar o controle da Prefeitura de Fortaleza.

Afinal, criava-se uma secretaria moldada para agradar ao parlamentar que tem como principal bandeira a defesa da causa animal. Seria um ambiente perfeito para ele se engajar e focar suas energias, deixando de lado outras ambições. E em uma eleição disputada como deve ser a de outubro, quanto menos gente se candidatando, mais fácil conseguir um lugar no 2º turno.

Entretanto, há riscos quando se mistura política e administração pública dessa forma. As chances de a ideia dar errado são imensas, e o tempo, de forma até rápida, provou que meu pessimismo não era exagerado. Algumas situações davam sinais de que o plano forjado no Palácio da Abolição não iria colher os resultados previstos. Primeiro, Célio nunca descartou a chance de voltar a disputar o Palácio do Bispo. É algo que sempre aparece no discurso do deputado. Está ali, fixo no horizonte. Segundo, ele mal para quieto no posto de secretário. Com menos de três meses no cargo, licenciou-se para retomar o mandato na Câmara dos Deputados, sob o argumento de que precisava participar da aprovação de emendas do Orçamento. Foi e quase não voltou mais.

Cento e vinte dias longe de uma pasta recém-criada que, obviamente, requer a presença de seu comandante para que os projetos comecem a decolar. Retornou apenas em meados de março. Será que agora vai? Que nada! Duas semanas depois, já estava exonerado mais uma vez para compromissos do Legislativo, envolvendo viagem à Europa. E sem previsão de retorno ao Executivo, ao menos até que seja tomada a decisão sobre ser candidato ou não a prefeito de Fortaleza.

Impossível considerar isso normal ou aceitável. É uma secretaria estadual, e não uma bodega - com todo respeito aos bodegueiros - em que o dono vai e volta na hora que quer. E não adianta falar que deixou alguém de confiança no cargo, que não há descontinuidade do trabalho. Quem foi escolhido secretário foi Célio, e não um nome delegado por ele. Terceirizar essas funções é, no mínimo, uma demonstração de descaso com uma área que ele diz tanto priorizar. O risco é de, ao tentar conciliar tantas funções, não exercer nenhuma delas de forma correta.

Célio precisa ser mais transparente e sincero com seu eleitorado e com a própria sociedade. Se o que mais lhe satisfaz é ser deputado, que fique logo por Brasília e desenvolva seu papel. E se o plano é mesmo ser candidato a prefeito, que abandone de vez a equipe de Elmano e fortaleça o projeto. O que não me parece razoável nem o melhor caminho é ficar nesse ziguezague sem fim. n