Ressignificando o mercado gastronômico

Para além do mercado gastronômico, comida é também cultura, afeto e pertencimento

Mudar, reinventar, resiliência e ressignificar...

Essas palavras precisam sempre ser lembradas na nossa vida.

Quem não parou pra refletir, aconselho considerá-las. Como dizia Cazuza, "O tempo não para" e hoje o mundo é dinâmico, aquilo que faz sentido agora, em novo momento não faz mais. O amanhã é momento de mudança, na vida, no seu negócio, no seu trabalho.

Eu sempre falei para minha equipe de trabalho que a excelência vem do desconforto. O atleta de alta performance não consegue bater um recorde se não se colocar à prova todos os dias, de forma que a disciplina molde a perfeição do gesto .

Assim tem que ser na nossa carreira, não importa se no restaurante que você trabalha, no escritório, ou em qualquer outra área. A disciplina é desafiadora demais, mas é satisfatória, pois com ela vem o agente transformador do mundo para o ser humano e o resultado é a moeda de troca. É a esperança de um caminho correto.

E precisamos fazer essa reflexão no setor gastronômico. Achamos que o melhor resultado é maior faturamento, no entanto nem sempre um faturamento alto é sinal de um bom resultado. Se não tivermos o controle dos custos e dos gastos, principalmente, o resultado vai embora .

Mas precisamos compreender que o resultado vem de pessoas, literalmente. A corrente do começo: de quem vende algo e de alguém que quer comprar algo. São pessoas vendo conexão de interesse. Isso é geração de valor. Compreender a diferença de preço x valor, entendem? Pra mim, preço é custo de algo somado a quanto quero ganhar, e valor é o custo de algo somado a experiência vivida por um produto.

Traduzindo, o preço é baseado na lei da oferta e procura no mercado limpo e seco, e valor é propósito concretizado num produto que foi criado em um conceito de transformar e ressignificar o mercado que atua.

Então reflita comigo!

Você está vendendo o seu menu, vendendo um prato de comida? Ou está vendendo algo que gere valor, uma experiência de sabor e conexão?

Seja você ou um negócio, não acredite apenas no mercado. Acredite no seu coração, pois o propósito é acolhido e de lá sai para mudar você e todos que acreditarem.