Ainda no clima de Carnaval, pois os hits do último feriado ainda estão nos nossos ouvidos, o macetando da Ivete Sangalo do "drink de guarda chuvinha", me fez pensar na caipirinha, nos coquetéis, até mesmo no amassado do alho no pilão. Aaaah bebê, na música é a Ivete que tá no comando, macetando, macetando... Mas na cozinha, é o cozinheiro quem dá a direção e conduz o "show".

Macetar ou macerar é algo que utilizamos muito na gastronomia. Começando pelo combustível que alegra muita gente na folia, no mundo dos coquetéis, macerar é algo bem comum como no exemplo do limão com açúcar na elaboração das mais clássicas das bebidas brasileiras, a nossa caipirinha. Com técnica pra aproveitar o melhor dos ingredientes, amassar o limão não rompendo a casca para não deixar a bebida amarga, com gelo, a cachaça e o açúcar, teremos uma caipirinha perfeita.

Outra opção é moer alguma erva com açúcar e produzir um clássico cubano, o mojito, onde eu faço a maceração do hortelã com açúcar e adiciono o rum, um primo irmão da nossa cachaça.

Além das bebidas, na cozinha também podemos utilizar o macetar num clássico brasileiro na hora de fazer um arroz no nordeste, usando o pilão. Na hora de pilar o alho ou a carne de sol para fazer a nossa paçoca ou uma especiaria para temperar e dar aquele toque especial em um prato.

Não sei qual o seu estilo de música, mas músicas chicletes são algo que sabemos fazer com maestria. E juntar música com comida é bom demais!!!

Então, minha dica é pra você colocar um som de sua preferência e vai para cozinha! Faz alguma coisa pra você, pra sua turma. Dar um jeitinho, faz coraçãozinho e manda beijinho pra quem tá filmando você cozinhando e curtindo a brincadeira rsrs...

Caipirinha 3 Limões

Ingredientes

30 gr de rapadura ralada

1 doze de cachaça de sua preferencia

1 limão taiti ou galego(se for esse 3 und)

½ limão siciliano

Gelo a gosto

Modo de preparo

Corte o limões na vertical ao meio, retire a parte branca do centro e corte novamente em quatro. Em um copo adicione a rapadura ralada e os limões cortados e macere ou melhor maceta levemente. Adicione a dose de cachaça e o gelo, então com uma colher mexa devagarzinho para que a bebida derreta um pouco o gelo. Agora só se deliciar.

Receita de Mojito



Ingredientes

30 gr de açúcar cristal

1 dose de rum de sua preferência

2 limões taiti

8 folhas de hortelã

Gelo a gosto

Modo de preparo

Corte o limões na vertical ao meio, retire a parte branca do centro e corte novamente em quatro. Em um copo adicione a açúcar, folhas de hortelã e macere ou melhor maceta vigorosamente então adicione os limões cortados e macere levemente. Adicione a dose do rum e o gelo, então com uma colher mexa devagarzinho para que a bebida derreta um pouco o gelo.

Agora é só se deliciar.