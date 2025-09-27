Água na boca, Matu

Rufem. A primavera chega ao pé de tambor.

É percussiva a vagem que guarda as sementes da timbaúba, timbaúva, o bem dito tamboril. O pé de tambor. O nome científico, enterolobium contortisliquum, diz do formato da vagem, verde quando verde e preta quando madura, seca e resistente. Parece uma orelha. O desenho curvo a lembrar as "circunvoluções do intestino". Cito Paulo Ernani Ramalho Carvalho em "Espécies Arbóreas Brasileiras", volume 1, publicação da Embrapa disponível na internet.

Primavera é um dos outros nomes da bouganvillea glabra, buganville que o google apresenta também como flor-de-papel. Penso, então, nas cores do papel de seda, outrora tão usado para embalar docinho, fazer lanterna de procissão, bandeirinha de São João. O México usa para as bandeirolas de papel picado. Suspensas, filtram o ar, tornam a passagem do vento um visível festejo. Usadas como toalhinhas de bandejas ou de mesas, explicitam o que o poeta anotou: o mais profundo é a pele.

Outro dia, caminhando ao pé da Chapada do Araripe, paramos para ver as circunvoluções feitas por uma Primavera, rumo ao céu, dividindo os vazios da renda que é a folhagem do pé de tambor. Do outro lado da Chapada, Pernambuco. A memória abriu uma passagem e estampou Luiz Gonzaga fazendo a travessia PE-CE, subindo e descendo a Chapada, de Exu ao Crato, onde pegaria o trem e muitas léguas até fazer cantar o bonito destino que o tornaria um bem comum, patrimônio nosso.

Ô coisa boa é coisa boa. A memória traz, então, uma vez mais, a profa. Elba Braga Ramalho no Museu de Arte da UFC, nosso querido Mauc, em Fortaleza, cantarolar Alberto Nepomuceno e nos mostrar como o maestro compôs a música para o poema "A Jangada", de Juvenal Galeno, incorporando o aboio de tantos caminhos percorridos. Luiz Gonzaga e Alberto Nepomuceno tão sabidos quanto às árvores no desfrute do sol. Era uma manhã de Festival Alberto Nepomuceno. O livro "Luiz Gonzaga: a Síntese Poética e Musical do Sertão" resulta da tese da profa. Elba, apresentada em 1997 à Universidade de Liverpool.

E a água na boca do título? Era o texto que eu deveria trazer hoje para você. Assim que a editora Isabel Costa me falou da edição especial dedicada às trocas entre Pernambuco e Ceará, pensei na tese de doutoramento da Matu Macedo, professora da UFC, junto à Universidade de Coimbra. "Percurso de um patrimônio alimentar, histórico e cultural: a massa do bolo de noiva do estado de Pernambuco no Brasil" é de 2022.

Matu conta com gosto os caminhos do bolo de frutas maceradas no vinho, talvez o mais saboroso dos modos de Pernambuco contar o tempo. Guarda-se a maravilha de massa escura sob o glacê mármore, dito real, para apreciá-la também meses ou até anos depois. Apuradíssima composição.

Rufem.