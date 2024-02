Eduardo Coutinho e a política da arte

Foto: fotos Divulgação Eduardo Coutinho faleceu no dia 2 de fevereiro de 2014, aos 80 anos

.

Nos últimos dias, estive envolvido na produção de uma breve reportagem sobre o documentarista Eduardo Coutinho, falecido há exatos dez anos. Coutinho realizou filmes seminais na história do cinema nacional, entre eles “Cabra marcado para morrer”, cujo processo de filmagem — interrompido pelo golpe militar de 1964 — acabou sendo incorporado ao roteiro, resultando em um documentário de valor artístico, social e político como poucas vezes se viu.

Escrevo “roteiro” apesar de saber que Coutinho preferia, em seu processo criativo, abrir mão de planos rígidos e ensaios prévios, preservando assim essa centelha de imprevisibilidade e surpresa que surge dos encontros. Por isso seus filmes nos parecem tão pungentes. Interessado nas primeiras palavras, nas primeiras respostas, Coutinho fez de seu cinema um exercício de humanismo.

Nessa sua ética particular tampouco havia espaço, como ele afirmou em diferentes ocasiões, para o cinema formulaico da militância de esquerda. “O cineasta tradicional de esquerda só vai ouvir aquelas pessoas que vão dar respostas de acordo com seu espírito militante, o que gera um acúmulo de respostas do mesmo tipo, previsível, e que são aquilo que o diretor quer ouvir. Me interessa muito mais estar aberto”, argumentou em entrevista de 1997.

Coutinho dispensava roteiros e recusava a fórmula do documentário militante porque entendia que ambos operavam como instâncias de limitação do sujeito. E o sujeito era matéria prima e razão de ser do seu cinema. “O básico é dar ao interlocutor a sensação de que ele não vai ser penalizado por ser passivo ou ativo, consciente ou inconsciente”, afirmou. Quando se trabalha com categorias fixas, qualquer desvio da norma pode resultar em penalização.

Coutinho evitava encaixar seus entrevistados em categorias sociológicas porque não queria fazer um cinema de vítimas e culpados. Passados dez anos de sua morte — ocorrida em 2014, quando questões de cunho identitário começavam a se firmar como tema medular de nossa política —, é interessante especular sobre qual seria a recepção e o impacto de suas obras em um cenário no qual a arte parece cada vez mais submetida à formalidade compulsória da militância.

“A tendência é de procurar as pessoas que encarnam alguma coisa de protesto em relação ao status quo, quando eu acho que, se isso parte de mim, não tem o menor valor. Pregar o padre-nosso ao vigário não tem o menor sentido”, afirmou em uma entrevista. Coutinho não negava suas inclinações políticas progressistas, mas sabia que usá-las como elemento estruturante de sua produção equivaleria a limitar o potencial humano dos personagens, aprisionando sua voz, gerando culpa e reforçando a ideia de uma vitimização fetichista.

A intensidade do cinema de Coutinho se deve à firmeza de caráter com que idealizou e cumpriu, filme após filme, um projeto artístico pautado por uma ética que passa ao largo do supérfluo, das modas e tendências, para resgatar o que há de mais importante na arte: a humanidade.