O cinema como experiência meditativa

Foto: Divulgação "Dias perfeitos" (2023), o último filme do diretor alemão Wim Wenders

Em cartaz nos cinemas brasileiros, "Dias perfeitos" (2023), o último filme do diretor alemão Wim Wenders, vem ocupar lugar de destaque na constelação de um tipo muito particular de produção autoral que recusa a fórmula dominante do entretenimento na sétima arte, constituída sobre frações variantes de velocidade, efeitos especiais, cachês extravagantes e banalização de pautas caras às lutas identitárias.

Resistindo a essa tendência de efeito arrasador para a sobrevivência do cinema enquanto instância de reflexão e arte, o filme de Wenders está ligado, nesse microcosmo alternativo de produção, a títulos como os recentes "Folhas de outono" (2023), do finlandês Aki Kaurismäki, "First cow" (2021) e "Paterson" (2017), respectivamente dos norte-americanos Kelly Reichardt e Jim Jarmusch, e "Gosto de cereja" (1997), do iraniano Abbas Kiarostami.

As filmografias de Wenders, Kaurismäki, Reichardt, Jarmusch e Kiarostami, aliás, são ricas em filmes que se inserem em uma tradição de cinema contemplativo que remonta às origens da arte e que se mantém viva, geração após geração, pelos esforços de autores interessados em explorar as potencialidades da experiência audiovisual como espaço de contemplação estética e, a depender da receptividade do público, de meditação espiritual.

Ouvindo rock enquanto dirige entre os banheiros públicos de Tóquio, flertando analogicamente como se fazia na década de 1990, cozinhando bolinhos de leite, escrevendo poemas nos intervalos entre os percursos invariáveis das linhas de ônibus ou conversando com estranhos nos relevos empoeirados de de Teerã, as personagens desses filmes, em suas trajetórias de uma imutabilidade quase ritualística, acabam se configurando como agentes involuntários de resistência frente aos exageros dos nossos tempos.

Que vários desses filmes "furem a bolha" dos circuitos alternativos e cheguem — ainda que deslocados, limitados às menores salas, impregnadas de mofo — ao universo dos cinemas de shopping e aos stories dos que precisam, para a consumação da experiência de fruição, enquadrar a arte nos limites da tela de um celular, é indicativo de que há certo grau de cansaço em relação à fórmula infalível dos blockbusters. E de que há espaço e interesse (crescentes, quero acreditar) para e por formas autênticas de expressão artística.

Ver uma das salas do Cinema do Dragão, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, praticamente cheia para a exibição do filme de Wenders (enquanto salas comerciais oferecem um menu completo de super-heróis e comédias banais) também é indicativo desse cansaço. Uma fadiga que extrapola os limites do conteúdo e avança para a questão do canal: sair de casa, pegar fila para o ingresso e viver uma experiência cinematográfica coletiva (com seus prós e contras) é se posicionar contra a hegemonia restritiva do streaming e a favor de posturas (sociais, políticas) que parecem fora de moda em 2024.