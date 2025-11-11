Kim Bo-Young: a jornada humana através das estrelas em "Odisseia Estelar"

Foto: EDITORA SUMA/DIVULGAÇÃO Capa coluna Jansen 11.11

Sempre que pensamos em ficção científica, costumamos imaginar histórias grandiosas sobre o fim da existência humana na Terra ou sobre a descoberta de planetas inóspitos em galáxias distantes.

Mas como seria esse gênero caso as viagens interestelares fossem possíveis e, ainda assim, se tornassem parte trivial do cotidiano?

A sul-coreana Kim Bo-Young, um dos principais nomes da ficção científica e da fantasia contemporânea de seu país, explora exatamente essa perspectiva em "Odisseia Estelar", lançado recentemente no Brasil pela editora SUMA de Letras.

Nascida em 1975, na Coreia do Sul, Kim Bo-Young é amplamente reconhecida por críticos e leitores internacionais. Autora premiada, conquistou três edições do South Korean SF Novel Award e consolidou-se como uma das vozes mais originais da literatura especulativa asiática.

Além da carreira literária, participou do cinema como consultora de roteiro em "Expresso do Amanhã" (2013), dirigido por Bong Joon-ho, o mesmo cineasta vencedor do Oscar por "Parasita".

Leia mais De Bong Joon-ho, o premiado Parasita é uma das grandes apostas ao Oscar 2020 Sobre o assunto De Bong Joon-ho, o premiado Parasita é uma das grandes apostas ao Oscar 2020

Essa interseção entre literatura e audiovisual se reflete na fluidez narrativa e na precisão visual de sua escrita.

A obra é uma antologia composta por três histórias narradas sob diferentes pontos de vista, que exploram grandes questões da condição humana: o amor, a esperança e a existência.

Duas delas, "Estou esperando você" e "Estou indo até você", estão interligadas, acompanhando a jornada de um casal que enfrenta as limitações do tempo e do espaço na tentativa de se reencontrar.

O que, em uma viagem à velocidade da luz, pode parecer apenas um instante, torna-se a diferença de décadas, ou mesmo séculos, para seres tão frágeis e efêmeros quanto os humanos.

Foto: EDITORA SUMA/DIVULGAÇÃO Capa do livro: Kim Bo-Young lança no Brasil sua primeira obra traduzida "Odisseia Estelar"

Os imprevistos cósmicos são revelados ao leitor por meio de uma série de cartas trocadas pelos protagonistas.

Cada narrativa apresenta o ponto de vista individual de quem escreve, criando a sensação de estarmos lendo crônicas de nômades espaciais que, separados por distâncias intransponíveis, buscam desesperadamente reencontrar o ser amado enquanto enfrentam os dilemas da relatividade do tempo.

A escrita de Kim Bo-Young é clara e envolvente, o que facilita a compreensão mesmo diante da complexidade dos temas tratados, algo raro na ficção científica literária.

Essa clareza, porém, não simplifica as ideias, mas as revela com precisão, tornando a leitura acessível e, ao mesmo tempo, intelectualmente estimulante.

No conto final, "Pessoas a caminho do futuro", acompanhamos Selene, herdeira solitária de uma residência espacial marcada por gerações de mulheres. Sua rotina muda quando um visitante inesperado surge, abalando completamente sua percepção da realidade.

Nesse desfecho, Kim Bo-Young mantém o estilo lúcido que caracteriza sua escrita, mas mergulha mais fundo nas reflexões sobre a existência e o legado humano, ampliando o alcance filosófico da obra para além do que é apresentado nos dois primeiros contos de "Odisseia Estelar".

Com um estilo que combina clareza, profundidade e reflexões universais, "Odisseia Estelar" apresenta ao público brasileiro uma das vozes mais potentes e originais da ficção científica asiática contemporânea.

Odisseia estelar — Kim Bo-Young

Preço: R$ 69,90 | E-book: R$ 39,90

Onde encontrar: www.companhiadasletras.com.br