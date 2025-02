Cervejas para o Pré-Carnaval: escolha o estilo que combina com seu folião interior

Foto: CervejaBox/Divulgação Cerveja Baden Baden Trigo Witbier 600ml

O pré-carnaval já começou e se você é daqueles que acredita que a folia só é completa com uma boa cerveja na mão, este texto é para você! Mas, antes de sair por aí brindando sem parar, que tal descobrir qual estilo de cerveja combina mais com o seu jeito de curtir? Afinal, nem todo mundo é igual e as cervejas também não!

Se você é o folião cheio de energia e já começa a pular no primeiro bloquinho, uma IPA (India Pale Ale) pode ser a sua cara. Com seu amargor marcante e aromas cítricos, ela é tão intensa quanto o seu pique. E se for uma Session IPA, melhor ainda: menos álcool, mas com todo o sabor, para você aguentar o tranco até o último dia de festa.

Agora, se o seu estilo é mais descontraído, curtindo a vibe sem pressa, uma Witbier pode ser a escolha perfeita. Com notas de casca de laranja e especiarias, essa cerveja belga é refrescante e leve, ideal para quem prefere curtir o carnaval no seu próprio ritmo. E o melhor: combina muito bem com aquele calorão típico da época.

Para os foliões que adoram uma pegada mais tradicional, nada como uma boa American Lager. Clássica, refrescante e fácil de beber, ela é a companheira ideal para quem quer aproveitar a festa sem complicações. E, se você é do time que gosta de inovar, experimente uma Pilsen de verdade.

Já se o seu pré-Carnaval é sinônimo de descobertas e aventuras, que tal se arriscar em uma Sour? Com seu perfil azedinho e frutado, ela é surpreendente e divertida, assim como a sua vibe de explorar novos bloquinhos e fazer amigos pelo caminho.

Mas, independentemente do estilo que você escolher, lembre-se: a hidratação é sua melhor amiga! Intercale cada cerveja com um copo d'água e não esqueça de se alimentar bem. O Carnaval é uma maratona e ninguém quer ficar de fora no meio da festa, não é mesmo?

Então, brinde com moderação, curta cada momento e, acima de tudo, celebre com responsabilidade. Afinal, o melhor Carnaval é aquele que a gente lembra no dia seguinte!