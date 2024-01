Eleição americana é um troço complexo

Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES VIA AFP NIKKI Haley aposta em Iowa e New Hampshire para se manter com chances

A corrida pela Casa Branca em 2024 teve pontapé inicial oficialmente ontem. Como de hábito, eleitores do Partido Republicano no estado de Iowa são os primeiros a escolher seu candidato à Presidência por meio do "caucus", um processo de votação pouco usual.

Nesse sistema, pequenas assembleias se reúnem presencialmente em prédios públicos, escolas, igrejas ou até mesmo nas casas das pessoas para, após várias etapas, escolherem os delegados dos condados e distritos que irão à convenção estadual na qual, serão definidos os delegados da convenção nacional e o nome do candidato escolhido.

O caucus difere das primárias, processo menos complicado em que os eleitores simplesmente votam para escolher um candidato a entrar na disputa. Na próxima terça-feira, 23, o Partido Democrata realiza primárias no estado de New Hampshire.

Ao longo dos próximos meses, eleitores dos partidos Democrata e Republicano participarão deste processo descentralizado de escolha nos 50 estados americanos. A chamada “Super Terça” está marcada para o dia 5 de março, quando mais de 10 estados fazem prévias simultâneas e já será possível ter um desenho mais consolidado de quem serão os candidatos.

Os martelos em cada partido serão batidos apenas no segundo semestre, nas convenções nacionais. A do Partido Republicano será entre 15 e 18 de julho em Milwaukee (Wisconsin). A do Partido Democrata ocorrerá entre 19 e 22 de agosto em Chicago (Illinois).

Até a escolha da data da eleição propriamente dita parece feita para ninguém entender. O dia do voto sempre ocorre na primeira terça-feira subsequente à primeira segunda-feira de novembro. Ou seja, e saber isto é o suficiente, em 2024 o pleito será realizado no dia 5 de novembro.

Esse é o momento em que a cada quatro anos todo mundo busca entender um processo de escolha de difícil compreensão, que vai desde agora, nas prévias, até a eleição com o cálculo de delegados suficientes para eleger o presidente.

Outro ponto sempre criticado é o de Iowa e New Hampshire, dois estados com pequena representatividade eleitoral e uma demografia com pouca diversidade de minorias que abrem as prévias e têm um peso importante nesse processo de escolha.

Um desempenho ruim em Iowa, por exemplo, pode eliminar as chances de uma candidatura de médio porte crescer. Assim como uma boa votação pode servir de trampolim para um salto nacional maior.

É como se em uma maratona, liderar o primeiro quilômetro significasse uma vantagem desproporcional em relação ao todo da corrida.

E não deixa de ser paradoxal também que o país que se coloca como farol democrático mundial tenha um processo de escolha dos seus representantes tão complexo, arrastado e difícil de assimilar. Com práticas antigas e com cada estado adotando modelos tão diferentes sem uma unificação que auxiliaria o sistema eleitoral.

Trump e Biden favoritos

No momento em que esta coluna é escrita, Donald Trump é favorito absoluto a vencer em Iowa entre os republicanos. O ex-presidente aparece com 50% das intenções de voto, segundo as pesquisas no estado, cerca de 30 pontos a mais que Nikki Haley.

No entanto, é importante observar o desempenho da ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora americana na ONU. Caso ela se saia bem, ganha mais fôlego para as primárias dos demais estados nos próximos meses e força para ser escolhida caso Trump se enrole ainda mais com a Justiça.

Os processos judiciais envolvendo o ex-presidente e se ele poderá ser candidato devem ser o principal tema de debate ao longo da temporada de prévias. As cortes estaduais do Colorado e do Maine determinaram que o nome de Trump não poderia aparecer nas cédulas por relacioná-lo à invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Nos EUA, é possível ser candidato a presidente mesmo se um indivíduo estiver preso e condenado, a não ser que o crime cometido tenha sido o de sedição ou insurreição contra o estado americano. A tendência, porém, é que a Suprema Corte decida em favor de Trump em julgamento marcado para o dia 8 de fevereiro.

No lado democrata, a escolha de um candidato que tenta a reeleição costuma ser automática e meramente protocolar. Contudo, Joe Biden é alvo de questionamentos por conta de sua idade avançada (completará 82 anos em novembro) e algumas de suas políticas anti-imigração e pró-Israel, que têm desestimulado eleitores democratas.

Entretanto, nenhum outro nome no partido despontou com força suficiente para desbancá-lo. Em algumas das pesquisas nacionais, Trump e Biden têm aparecido em pé de igualdade, com outras mostrando o republicano à frente em sua tentativa de voltar à Casa Branca.

Mais 4 anos de tensão entre China e Taiwan

Lai Ching-te foi o grande vencedor das eleições em Taiwan realizadas no último sábado, 13. Conhecido no ocidente como William Lai, ele obteve 40% dos votos e foi eleito para suceder a atual presidente Tsai Ing-wen, de quem é vice. O Partido Democrático Progressista (DPP) terá agora um terceiro mandato consecutivo, o que representa a perspectiva de mais tensões na relação da ilha com a China.

O DPP defende uma plataforma de independência de Taiwan em relação a Pequim, que nos últimos anos intensificou as ameaças de invasão à ilha. Diferente do histórico Partido Nacionalista Chinês (Kuomintang), que defende uma relação de diálogo com a China continental.

No entanto, William Lai terá de lidar com um Parlamento que não lhe é favorável. O Kuomintang terminou a eleição legislativa com 52 assentos, um a mais que o DPP, e deve formar maioria em aliança com o Partido Popular de Taiwan (TPP), que ficou com oito cadeiras.