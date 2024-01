Mais um passo decisivo para Trump

Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES VIA AFP NIKKI Haley vai para Um 'tudo ou nada' para manter as chances

As primárias do Partido Republicano a serem realizadas hoje em New Hampshire tendem a colocar Donald Trump ainda mais perto da indicação para a corrida pela Casa Branca. Após vencer o caucus de Iowa obtendo mais da metade dos votos e dos delegados do pequeno estado do meio-oeste americano, o ex-presidente é favorito a repetir o desempenho nesta terça-feira.

Trump aparece nas pesquisas mais recentes com aproximadamente 52% das intenções de voto contra 34% de Nikki Haley. A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul se tornou o único nome capaz de superar Trump entre os republicanos após Ron DeSantis, governador da Flórida, abandonar a disputa.

Ela teve em Iowa um desempenho abaixo do esperado (19,1%), ficando atrás do próprio DeSantis (21,2%). New Hampshire pode ser considerada, portanto, a última chance de Haley se manter na disputa, mas apenas se conseguir superar Trump - o que a essa altura parece impossível - ou pelo menos perder por uma margem estreita, o que tem se desenhado improvável.

Além disso, o histórico joga a favor de Trump. Nunca um indicado republicano deixou de vencer as prévias em Iowa e New Hampshire, dois estados rurais de população pequena e baixa representatividade eleitoral, mas que por darem o pontapé inicial na escolha dos candidatos invariavelmente são decisivos na definição de quem estará na disputa em novembro.

O sentimento de "tudo ou nada" para Nikki Haley em New Hampshire está mais sobre como o desempenho dela pode lhe garantir mais uma injeção financeira na campanha e, consequentemente, mais fôlego para seguir nas primárias. O que a esta altura tem se mostrado cada vez menos factível.

Na Flórida, saída de DeSantis não surpreende

Apesar de ter obtido uma votação acima da esperada em Iowa, Ron DeSantis deixou a disputa logo após o tiro de largada. Uma desistência que se mostrou surpreendente muito mais pelo momento em que ocorreu do que pelo fato em si.

Pessoas da Flórida com as quais conversei e a própria imprensa do Estado não se mostraram surpresas com a desistência do governador, atribuindo a DeSantis a exclusividade da crença de que poderia, de fato, superar Trump após meses de primárias americanas. O sentimento geral é o de que ele nutria uma ilusão de ser indicado como candidato.

Eleito governador por uma margem apertada em 2018 e reeleito com folga quatro anos depois, DeSantis ganhou notoriedade justamente em 2022, quando foi apontado como possível nome republicano para a Casa Branca neste ano, dado seu desempenho na Flórida e o período de baixa para Trump após a invasão ao Capitólio.

Desde então, DeSantis adotou como tática atrair o eleitorado trumpista. Começou uma "guerra cultural" na Flórida afrouxando as restrições para o porte de armas, restringindo nas escolas estaduais livros que abordassem temas como gênero e sexualidade e arrumando briga até com a Disney.

Não convenceu a ala mais radical dos republicanos que já tinham um Trump verdadeiro a se agarrar, sem precisar de um genérico. Com um pé em cada lado da boca do crocodilo, perdeu também credibilidade junto aos eleitores do partido que resistem ao extremismo e foi engolido.

Se hoje as armas do ex-presidente estão voltadas para Nikki Haley, nos últimos 18 meses Trump não poupou energia para descarregar uma metralhadora de críticas e desinformação contra DeSantis.

Talvez de olho em uma indicação para vice, o governador da Flórida declarou apoio rapidinho ao ex-presidente, que já parece ter esquecido tudo o que já foi falado contra o agora ex-desafeto.