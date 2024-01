A pressão aumenta sobre Biden

Foto: Mandel Ngan/AFP O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

As mortes de três militares dos Estados Unidos durante o último fim de semana na fronteira entre a Jordânia e a Síria são mais um elemento de pressão sobre o presidente americano Joe Biden faltando nove meses para as eleições. Este é o primeiro caso de mortes de membros das Forças Armadas dos EUA por fogo inimigo desde o início da guerra entre Israel e Hamas em outubro.

Nos últimos meses, instalações militares americanas têm sido atacadas por grupos apoiados pelo Irã no Iraque e na Síria. No entanto, em nenhum momento Washington apontou diretamente Teerã como responsável pelas investidas, adotando cautela para não aumentar ainda mais as tensões que já estão em curva ascendente.

Por um lado, Biden é cobrado para que os EUA promovam uma retaliação direta ao Irã. Para um presidente candidato à reeleição, passar a imagem de que não está fazendo o suficiente para proteger seus militares pode ser decisivo em relação ao seu sucesso eleitoral.

No entanto, Biden tem evitado dar este passo além, que poderia servir como a centelha final para estourar um conflito de proporções maiores no Oriente Médio. E de fato não faz muito sentido sob qualquer aspecto dragar o país e seus militares em uma guerra difícil contra uma potência regional cujas consequências e seu término são impossíveis de prever.

Porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby afirmou ontem que a Casa Branca dará uma resposta aos ataques do último fim de semana de "uma maneira muito racional" e que os EUA "não está buscando uma guerra contra o Irã".

O Irã, por sua vez, também evita esse embate direto com os EUA, mas vai apoiando grupos rebeldes na região - como os houthis, o Hamas e o Hezbollah. Em retaliação às mortes de generais de sua Guarda Revolucionária, centrou fogo em alvos de menor impacto, como outros grupos inimigos seus no Curdistão iraquiano e na fronteira com o Paquistão.

Trump não perde a oportunidade

Enquanto a pressão cresce sobre Biden, Donald Trump não deixa por menos a hora de usar politicamente as mortes dos três militares na Jordânia. Caminhando para ser o indicado do Partido Republicano à Casa Branca, o ex-presidente afirmou que o ataque na Jordânia "nunca teria acontecido" e que "teríamos agora paz em todo o mundo em vez de estarmos à beira da Terceira Guerra Mundial", fosse ele no comando.

Logo ele, que teve uma política externa marcada pelas constantes desavenças com aliados da União Europeia e instabilidades com qualquer um que não dissesse amém. Basta lembrar de seu ex-conselheiro de Segurança, John Bolton, que defendia diariamente a conflagração de uma guerra contra o Irã.

Falacioso e estridente, o discurso de Trump tem método e aponta para os riscos eleitorais que Biden corre. Impregnar na cabeça do eleitor de que o mundo está rindo dos EUA diante de um presidente supostamente inerte e impotente. Que seria, seguindo essa lógica incapaz de resolver os problemas do país no Oriente Médio ou dentro das próprias fronteiras.

