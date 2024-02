Lula foi juvenil como não se pode ser

Foto: RICARDO STUCKERT / Presidência da República COMENTÁRIOS de Lula colocaram o Brasil em crise diplomática com Israel

Ao fazer um paralelo entre o Holocausto e os ataques de Israel à Faixa de Gaza, Lula abriu uma crise diplomática que poderá levar anos para ser sanada e da qual o Brasil não precisava. Até a entrevista do último domingo em Adis Abeba, a agenda dele na África atendia as expectativas do governo brasileiro.

Salvo os cancelamentos das reuniões bilaterais que teria com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e com o secretário-geral da ONU, António Guterres, os principais objetivos de Lula na viagem estavam sendo atendidos. Ele foi aplaudido durante e após o discurso na abertura da cúpula da União Africana ao defender uma reforma das instituições financeiras mundiais em prol do fortalecimento do Sul Global.

Nesse tema, Lula joga em casa. É um ponto que o notabiliza internacionalmente, uma bandeira histórica da diplomacia dos seus governos e um ponto central na agenda brasileira no exercício da presidência do G-20 ao qual a própria União Africana ingressou recentemente.

Em relação à guerra em Gaza, antes da entrevista, Lula se colocou da mesma maneira assertiva que o Estado brasileiro tem se posicionado nos últimos quatro meses. Teve o cuidado de voltar a condenar o Hamas pelos ataques terroristas de 7 de outubro e manteve as críticas a Israel pela evidente desproporcionalidade da resposta militar.

A fatídica entrevista coletiva após compromissos oficiais e discursos exitosos foi o caso clássico em que a fala alinhada com a diplomacia profissional deu lugar à diplomacia presidencial. O tom mais duro contra Israel já estava posto, sem a necessidade de elevá-lo a troco de uma tensão infrutífera.

Lula não precisava dizer o que disse para falar o que queria ter falado. Na diplomacia as palavras e seus significados têm um peso dobrado. Quando um chefe de Estado ou de governo deseja se posicionar de maneira firme, é fundamental chamar as coisas pelo nome que elas têm. E é um erro chamar de Holocausto aquilo que não é.

Dava para dizer que Israel comete uma porção de crimes de guerra, em vista as inúmeras atrocidades cometidas diariamente. Dava para dizer que um genocídio flagrante está em curso na Faixa de Gaza com o Brasil inclusive já tendo apoiado a ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça (CIJ) nesse sentido.

Não há didatismo maior para dimensionar o quão criminosa a guerra em Gaza é que os números de palestinos mortas – sobretudo de crianças –, os relatos, as imagens e as declarações de Benjamin Netanyahu, cada vez mais racistas e fascistas.

O Holocausto foi um evento dotado de contextos específicos que o tornam único. Usá-lo como instrumento comparativo ou como metonímia do mal é invariavelmente banaliza-lo e, portanto, minimizar o que aconteceu contra os judeus durante a II Guerra.

Ao fazer esse paralelo, Lula toca em feridas e mexe em traumas muito recentes e vivos entre judeus de todo o mundo. Ao tentar atacar Netanyahu dessa forma, o povo judeu é atingido. O primeiro-ministro israelense inclusive vai tentar surfar politicamente nas declarações de Lula que não ganha tanto ao se posicionar dessa maneira.

Por sua estatura política internacional, Lula seguirá como voz importante para as legítimas críticas e denúncias contra os crimes cometidos por Israel. Agora, tamanho prestígio precisa ser acompanhado de um discurso que não erre em conteúdo com comparações erradas ou desnecessárias.