G20 de consensos, mas só no discurso

Foto: Márcio Batista/Ministério das Relações Exteriores- CHEFES da diplomacia do G20 se reuniram semana passada no Rio

A reunião entre os chefes das diplomacias dos países membros do G20 na última semana no Rio de Janeiro foi marcada por consensos nos discursos e poucos pontos de atrito. Em certa medida, isso já era esperado em meio à crise diplomática instalada entre o Brasil, anfitrião do encontro, e Israel após as declarações do presidente Lula relacionando a ofensiva israelense contra a Faixa de Gaza e o Holocausto.

No entanto, a concordância ficou circunscrita às declarações um tanto descoladas do que se tem visto na prática em relação ao conflito no Oriente Médio. As falas durante o encontro, quase todas, fizeram menção à solução de dois estados – com a criação de um estado palestino viável – como o único caminho possível para solucionar o conflito.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, defenderam que uma paz duradoura na região passa necessariamente pela criação do Estado palestino. Algo que historicamente é defendido pelo Brasil e por potências como China e Rússia. No entanto, a distância entre o discurso e prática é gritante.

Na mesma semana, os Estados Unidos vetaram pela terceira vez no Conselho de Segurança proposta de cessar-fogo. Enquanto isso, Benjamin Netanyahu prolonga o conflito o quanto pode, pois sabe que disso dependem sua sobrevivência política e a própria possibilidade de não ser preso.

O governo de extrema-direita de Israel tem como objetivo inviabilizar a criação do estado palestino da pior forma: atentando contra a existência da população no território ocupado. O próximo passo é encurralar milhões de pessoas em Rafah em uma operação militar que, se posta em prática, pode ser o desfecho trágico da série de crimes contra a humanidade que têm sido cometidos.

Ainda sobre Lula e Israel

Os dias mais turbulentos da crise diplomática entre Brasil e Israel passaram, pelo menos por enquanto. Sigo com a perspectiva de que Lula errou ao traçar um paralelo entre o que acontece neste momento em Gaza com o Holocausto. E também com a visão de que o governo Netanyahu se aproveitou das declarações para criar um fato político em seu favor diante das críticas internacionais.

Não houve pedido de desculpas por nenhum dos governos. E a chance de isto ocorrer é perto de zero. Nesse aspecto, o Brasil acerta em manter posição. O que foi dito não deveria ter sido. Mas já que o foi, que seja sustentado.

Voltar atrás seria uma demonstração de fraqueza diplomática. Caso recuasse, o Brasil não apagaria as declarações feitas por Lula que tocaram em um ponto sensível para os judeus e fortaleceria o discurso político de Netanyahu, cada vez mais isolado internacionalmente.

Até agora não está claro se as declarações de Lula foram alinhadas previamente com o Itamaraty ou se foram uma batida de cabeça. Apesar do tom errático, o presidente brasileiro tentou se colocar como principal liderança do Sul global contra as ações de Israel.

Se vai conseguir ou não, só o tempo e o transcorrer da guerra dirão. Mas não será isso que vai fazer Netanyahu parar ou convencer as demais potências a agirem contra a ofensiva de Israel.

Entre os demais membros do G20 não recebeu apoio, nem críticas contundentes. Apenas declarações mais discretas de discordância como a do próprio Blinken, que também preferiu não colocar mais gasolina na fogueira.