Um horizonte instável em Portugal

Foto: MIGUEL RIOPA / AFP LUÍS Montenegro é o líder da centro-direita portuguesa

A vitória da Aliança Democrática (AD) nas eleições portuguesas não só marca o provável retorno dos conservadores ao poder após quase dez anos como aponta para, já no curto prazo, um período de instabilidade na política lusitana.

A coalizão liderada pelo PSD (tradicional partido de centro-direita que de social-democrata só tem o nome) venceu por uma margem apertada o Partido Socialista (de esquerda, mas que também nunca justificou muito o nome que carrega).

A vitória da AD nas eleições em Portugal é inquestionável. Porém, não foi contundente. Não confere à coalizão o capital político para governar com estabilidade sem fazer alianças com a extrema-direita do Chega ou com os próprios socialistas.

Já era esperada uma vitória da centro-direita, mas não por uma diferença tão pequena para o PS. Liderada por Luís Montenegro, a AD conseguiu 79 cadeiras para a Assembleia da República, apenas duas a mais que o obtido nas eleições de 2022.

Em alternância no poder com o PSD desde o fim da ditadura salazarista, o PS foi o maior perdedor. Se em 2022 o principal partido da esquerda portuguesa fez maioria sozinho com 120 assentos, perdeu mais de 40 deputados nesta eleição, terminando com 77. Um sinal claro do desgaste dos anos António Costa, que estava desde 2015 como primeiro-ministro.

A ascensão do Chega

O resultado das urnas confirmou o Chega como terceira maior força política em Portugal. O maior comparecimento às urnas desde 1995 (66,2%) também alavancou seu desempenho, agregando boa parcela do eleitorado que não participou dos últimos pleitos justamente pela insatisfação com a dupla PS-PSD.

Se há dois anos o partido de extrema-direita conseguiu 7% dos votos e 12 deputados, obteve no pleito de 2024 com mais que o dobro de votos (18%) o quádruplo de cadeiras no Parlamento (48).

O partido é liderado por André Ventura, cujas propostas nos fazem questionar se estamos mesmo no século XXI ou na Idade Média. Durante a pandemia, Ventura chegou a sugerir a criação de campos de concentração para o confinamento de ciganos, que são cerca de 30 mil pessoas em Portugal. Na campanha deste ano, voltou a defender castração química para pessoas condenadas por violência sexual.

Embora explicitamente xenófobo, Ventura acolheu em sua campanha a diáspora brasileira em Portugal simpatizante do bolsonarismo e conseguiu captar estes votos da extrema-direita com dupla nacionalidade. O discurso dele contra Lula na semana da eleição afirmando que o presidente brasileiro seria preso em Portugal caso ele fosse eleito foi à toa.

Dois caminhos possíveis e difíceis

Fato é que a AD precisaria compor uma aliança com outros partidos para formar um governo. Durante a campanha, Luís Montenegro garantiu que não faria uma composição com o Chega, o que foi reforçado pelo líder da centro-direita após a confirmação da vitória nas urnas.

André Ventura, no entanto, o pressiona para uma aliança, prometendo, inclusive, abrir mão de algumas de suas pautas mais extremistas. No entanto, é pouco provável que a centro-direita se dobre ao Chega.

Outra possibilidade seria a formação de um governo com o PS, uma frente ampla mais moderada para colocar o Chega para escanteio. No entanto, o líder socialista Pedro Nuno Santos já descartou qualquer composição com a AD, mesmo com os pedidos de Montenegro para que o PS facilite sua vida.

Assim, restam dois caminhos para a AD em Portugal. O primeiro é receber do presidente Marcelo Rebelo de Sousa a autorização para formar um governo de minoria, negociando votação a votação com os demais partidos. O que é um grande obstáculo em si mesmo para a governabilidade.

As dificuldades abrem passagem para um segundo caminho a médio prazo que é a realização de novas eleições. Formando um novo governo a partir de abril, Montenegro precisaria apresentar e colocar para votação em outubro um novo orçamento para o país.

Um cenário de novas eleições no segundo semestre ou no começo de 2025 não seria difícil de prever. Em 2021, Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento e convocou um novo pleito em meio a um impasse orçamentário.

Caso uma nova eleição se confirme, vale observar como uma eventual instabilidade política portuguesa pode mexer com o humor do eleitorado. E se isso resultará na manutenção da curva ascendente do Chega ou em sua estagnação.