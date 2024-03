Enfim, o Conselho de Segurança se mexeu

Foto: ANGELA WEISS / AFP CONSELHO Segurança aprovou pela 1ª vez resolução de cessar-fogo em Gaza

Foram necessários quase seis meses de uma guerra flagrantemente desproporcional e com uma série de ações perfeitamente compatíveis com genocídio para que o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotasse uma medida em prol de um cessar-fogo. Antes tarde do que tarde demais. Mas os crimes humanitários conduzidos por Israel já deixaram mais de 32 mil mortos na Faixa de Gaza.

É muito simbólico que a proposta aprovada ontem tenha sido formulada conjuntamente pelos dez membros rotativos do Conselho. Dá um pouco a dimensão de como o principal órgão de segurança das Nações Unidas tem sido cada vez mais espaço para que as principais potências permanentes atuem para neutralizar os interesses das outras. E não buscar o real propósito do Conselho.

Desde os ataques do Hamas em 7 de outubro do ano passado, foram colocadas em discussão quatro resoluções de cessar-fogo – a primeira delas formulada pelo Brasil enquanto presidente rotativo do grupo. Os Estados Unidos rejeitaram três enquanto China e Rússia vetaram a que foi elaborada pelos próprios americanos na semana passada.

O texto aprovado ontem exige um cessar-fogo imediato durante o mês do Ramadã – que vai até 10 de abril – e a libertação incondicional de todos os reféns. A resolução só caminhou após negociações entre os dez membros rotativos do Conselho e os EUA até os últimos minutos de sessão. Para ceder e se abster na votação, os americanos exigiram a troca do trecho original que mencionava um “cessar-fogo permanente” por um “cessar-fogo duradouro”.

Por ser uma resolução vinculante, Israel está sujeito a sanções ou mesmo a retaliações caso a descumpra. Não que seja um total impeditivo, mas as intenções de Benjamin Netanyahu em promover uma incursão militar em Rafah, por exemplo, se tornam ainda mais ilegítimas.

Em Rafah, mais de um milhão de pessoas vivem espremidas numa cidade onde antes moravam cerca de 200 mil. Elas fugiram do norte de Gaza bombardeado por Israel durante os últimos meses. Uma ação militar nesse espaço, contra as pessoas encurraladas, famintas e sem ter para onde ir, seria um crime humanitário de proporções mais catastróficas que as já vistas até agora.

A resolução aprovada permitirá um maior fluxo de ajuda humanitária numa área onde a fome e a falta de suprimentos são generalizadas. Possibilitará ainda que parte dessas pessoas consiga retornar para o que restou do norte do território de Gaza, sabe-se lá em que condições.

EUA soltaram a mão de Israel

Embora a resolução aprovada ontem seja um respiro em meio a tanta tragédia, a troca do termo “permanente” por “duradouro” deixa indícios claros de que a campanha militar israelense continuará após o Ramadã. E Netanyahu deixou clara sua insatisfação com a abstenção americana.

Mesmo aliados, a relação entre os governos Biden e Netanyahu nunca foi das melhores e vive hoje o momento de maior estremecimento. A Casa Branca já estava pressionando cada vez mais contra uma campanha em Rafah temendo o aumento da crise humanitária. Netanyahu, por sua vez, disse que pretendia seguir adiante com ou sem o aval americano.

Bolsonaro fujão

Em quatro anos como presidente, Jair Bolsonaro foi uma figura absolutamente patética também do ponto de vista externo. Um nanico diplomático que tentou transformar a imagem do país à semelhança dele como chefe de Estado. Fora do poder, seguiu o mesmo ritmo. A tentativa de se resguardar de eventual prisão buscando abrigo na Embaixada da Hungria dá dimensão da pequenez do ex-presidente.

Fora isso, é um mito jurídico a extraterritorialidade em representação diplomática. A inviolabilidade de embaixadas da Convenção de Viena é baseada na reciprocidade. Eu não invado ou espiono sua representação e você faz o mesmo com a minha. Eu permito que você aplique suas leis na embaixada aqui e você faz o mesmo com a minha embaixada aí.

A Embaixada da Hungria – e de qualquer outro país – em Brasília está em território brasileiro e sujeito à legislação brasileira. Se o Estado brasileiro quisesse tirar Bolsonaro de lá, poderia fazê-lo.

No máximo, resultaria em um incidente diplomático com um país pouco relevante para as relações brasileiras. Incidente este que já começara com o embaixador húngaro sugerindo guarida a uma pessoa investigada por golpe de Estado.