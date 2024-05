Onde a China preserva entrada na Europa

Foto: AURELIEN MORISSARD / POOL / AFP MACRON recebeu Xi sem tanto entusiasmo

Xi Jinping fez na semana passada a primeira viagem dele à Europa em cinco anos e cumpriu um roteiro que serve como um bom termômetro de como estão atualmente as relações entre China e o Velho Continente. Os países nos quais o presidente chinês desembarcou ofereceram um mix de sentimentos em sua recepção.

A primeira parada não foi escolhida por acaso. Principal defensora de uma autonomia estratégica da Europa em relação aos Estados Unidos, a França de Emmanuel Macron foi vista por Pequim como uma boa porta de entrada para uma maior abertura diplomática.

Há um claro desgaste nas relações comerciais entre China e União Europeia, com esta última se queixando de um eventual “excesso de capacidade chinês”. Um aumento de tarifas que poderia desembocar até mesmo em uma guerra comercial entre os dois não é algo impossível de se imaginar.

Líderes como o próprio Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendem medidas mais protecionistas. Já a Alemanha, de olho nas altas exportações de automóveis para a Ásia, adota um tom mais moderado em relação à China.

Sem falar nas desconfianças europeias quanto ao papel chinês e o tamanho de seu apoio à Rússia na guerra da Ucrânia. Embora Macron e von der Leyen destaquem a importância do diálogo entre Europa e China, a recepção a Xi e o encontro em si foram marcados pelos poucos sinais de que os atritos comerciais estejam próximos do fim.

Tapete vermelho

Foto: AFP Pessoas agitando bandeiras chinesas e sérvias se reúnem em frente ao Palácio da Sérvia durante uma cerimônia de boas-vindas ao presidente chinês Xi Jinping em Belgrado, em 8 de maio de 2024

A frieza da viagem de Xi Jinping à França contrastou com as passagens dele por Sérvia e Hungria. O tapete vermelho estendido ao presidente chinês por Alexander Vucic, em Belgrado, e Viktor Orbán, em Budapeste, passam o recado de que, apesar dos muitos atritos com grande parte da Europa, a China ainda tem trânsito fluido em outra parte do continente.

A Sérvia tem afinidades históricas com a Rússia e sempre esteve distante dos interesses da União Europeia. Antes mesmo de desembarcar, Xi Jinping relembrou os 25 anos do bombardeio da Otan à embaixada chinesa em Belgrado. Em 1999, a aliança militar atlântica realizou uma ofensiva contra alvos sérvios durante a guerra do Kosovo. Segundo os EUA, na época, o ataque à representação diplomática foi um “erro de mapeamento da CIA”.

Quanto à última parada de Xi Jinping na Europa, as contradições foram ainda mais evidentes. A Hungria é membro da União Europeia e da Otan. Não raramente, Orbán causa constrangimentos ao ocidente com a corrosão democrática promovida por ele e da qual é referência na extrema-direita mundo afora – inclusive pelas bandas de cá – com as barreiras que impõe aos interesses de Bruxelas e com a proximidade que tem com Vladimir Putin.

Foto: VIVIEN CHER BENKO / ESCRITÓRIO DO PRIMEIRO MINISTRO HÚNGARO / AFP Esta foto divulgada pelo Gabinete do Primeiro Ministro húngaro mostra o presidente chinês Xi Jinping (R) e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban conversando em um restaurante em Budapeste, Hungria, onde almoçarão, em 10 de maio de 2024

Vucic e Orbán são duas lideranças que têm o nacionalismo exacerbado como uma das principais bandeiras e podem cair como uma luva aos interesses chineses de curto prazo na Europa neste momento de esfriamento de relações. São políticos que não ligam tanto para democracia e direitos humanos, sem se importar tanto com a política interna daqueles com os quais se relacionam.

Xi Jinping sabe que uma porta pode estar se fechando caso os laços com a União Europeia continuem esgarçados. Mas ele fez questão de passar o recado de que há uma janela aberta para a China no continente caso seja necessária.