A vida segue no Irã. O regime também

Foto: PRESIDÊNCIA IRANIANA/AFP EBRAHIM Raisi em sua última aparição pública

Num contexto de tantas situações de alerta na política internacional atualmente, com frequentes cruzamentos de linhas vermelhas e constantes escalonamentos de tensões, a notícia da queda do helicóptero com o presidente do Irã – com a confirmação de sua morte horas depois – naturalmente dispara gatilhos de apreensão e desconfiança sobre o que ou quem pode ter causado o desastre aéreo.

Pelo menos até onde se sabe, o acidente que levou Ebrahim Raisi à morte não passou disso. Um acidente provocado pelas más condições climáticas que teve um desfecho trágico, sem indícios até agora de que ele tenha sido provocado por alguém. Pensando nas potenciais consequências globais que um eventual assassinato do presidente do Irã poderiam levar, não deixa de ser um alívio, apesar do infortúnio.

Os impactos internos e externos da morte de Raisi ficam circunscritos às atribuições limitadas de seu posto presidencial. Praticamente todas as decisões passam obrigatoriamente pelo líder supremo, Ali Khamenei, e pela Guarda Revolucionária que responde a ele.

Foto: KHAMENEI.IR / AFP Uma foto fornecida pelo gabinete do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, em 19 de maio de 2024, mostra-o falando durante uma reunião de membros da Guarda Revolucionária em Teerã

As ações do presidente são mais restritas ao dia a dia e à gestão da economia iraniana para lidar com as sanções internacionais. Ainda assim com a necessidade de aval do líder supremo para certos pontos. O papel de Raisi nas políticas externa e nuclear, por exemplo, é bastante limitado.

Raisi era um nome de grande conta junto à Revolução Iraniana que completou 45 anos em 2024. Embora não desfrutasse de grande popularidade, tenha tido problemas para recuperar a economia do país e sido alvo de protestos em 2022, Raisi era cotado, inclusive como sucessor de Khamenei, que já tem 85 anos e uma saúde debilitada. Assim como o general Qasem Soleimani, ex-comandante da Guarda Revolucionária morto pelos EUA no início de 2020 também o era.

O agora ex-presidente ocupava também o posto de número 2 da Assembleia dos Peritos, órgão formado por 88 membros – todos ligados a Khamenei – responsável pela escolha do próximo líder supremo.

Sucessão sem muitas surpresas

Com a morte de Raisi, o Irã tem 50 dias para escolher um sucessor. O vice, Mohammad Mokhber, já foi nomeado por Khamenei para o cargo. Mokhber e os líderes do Legislativo e do Judiciário – além do líder supremo, claro – vão realizar eleições para a escolha de um novo presidente.

No Irã, o processo eleitoral também está sob controle de Khamenei. Apenas os candidatos aprovados pelo Conselho de Guardiões, formado por seis clérigos xiitas e seis juristas, podem entrar na disputa. As eleições de 2021 que elegeram Raisi, por exemplo, foram marcadas pelo veto a nomes mais reformistas ou moderados.

A tendência é que o regime volte a barrar nomes com esse perfil e libere candidatos mais ligados à linha dura, como foi Raisi. Ele foi eleito em 2021 com mais de 70% dos votos, dando continuidade à alternância de correntes no cargo de presidente nas últimas décadas.

Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP Homens colocam um enorme retrato do falecido presidente iraniano Ebrahim Raisi no portão da embaixada da república islâmica em Bagdá durante um serviço de condolências em 20 de maio de 2024 para o presidente e sua comitiva que morreram em um acidente de helicóptero no Irã no dia anterior

No fim dos anos 1990, o regime optou por um leve abrandamento de postura, que foi acompanhada da chegada do moderado Mohammad Khatami (1997-2005) à presidência. Após o 11 de setembro e a presença dos EUA no Afeganistão e no Iraque, o linha dura Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) foi o escolhido.

Com o Irã em negociações no início da última década para um acordo nuclear com o ocidente, o reformista Hassan Rouhani (2013-2021) foi o sucessor de Ahmadinejad. Após Donald Trump romper unilateralmente o acordo em 2018, Raisi foi eleito três anos depois sem adversários mais moderados.

Diante de um cenário de guerra na Faixa de Gaza e tensões crescentes com Israel e EUA, é pouco provável que o regime abra a possibilidade de mudar o perfil.

Uma grande perda

Foto: Reprodução/Youtube José Flávio Sombra Saraiva foi um pesquisador cearense dedicado aos estudos de Relações Internacionais

É sempre uma grande perda a ser lamentada quando alguém que produziu e transmitiu muito conhecimento morre. O professor José Flávio Sombra Saraiva, que morreu na tarde do último sábado aos 64 anos, se encaixa nessa categoria. Cearense de Limoeiro do Norte, ele foi um dos grandes nomes dos estudos em Relações Internacionais no Brasil.

Sempre gentil e solícito a compartilhar o que estudava, foi também por anos articulista do O POVO. Saraiva escreveu obras basilares para estudantes internacionalistas, sobretudo quanto à História das Relações Internacionais, as relações do Brasil com o continente africano, a inserção internacional do Brasil, e a América Latina e a integração regional.

Seu rico legado como autor e pesquisador ajudou na construção do entendimento que temos hoje das Relações Internacionais do Brasil. E assim seguirá com as gerações de internacionalistas que permanecem e as que virão.