Guimarães apaga parte do incêndio e evita crise maior entre Haddad e Lira

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados O presidente da Câmara, Arthur Lira, indicou fatiamento do texto ainda na terça-feira, 7

Todo mundo já percebeu que a relação entre Governo Federal e Câmara dos Deputados não está nada boa. Lula já cedeu, abriu mão de certezas, concedeu ministérios, Caixa Econômica, mas Arthur Lira não está nada satisfeito com as últimas decisões do governo. O imbróglio recomeçou com mais força com o veto do presidente ao PL da desoneração da folha de pagamentos e ganhou desdobramentos com a ausência de Lira no ato de 8 de janeiro, mas, acredite, a relação poderia estar ainda pior.

Abertura do ano legislativo no Congresso Nacional e um parlamentar faz a pergunta retórica. “Tudo certo, presidente?”. Um enfurecido Lira foge ao protocolo. “Não, vai ter reunião amanhã com Haddad e ninguém me fala nada”. Na mesma hora, o líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), telefonou para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No diálogo, ficou acertada a remarcação da reunião e a presença de Arthur Lira no diálogo. A agenda de Haddad com líderes do Senado foi mantida.

Por mais que Guimarães tenha apagado parte do incêndio, a relação entre executivo e legislativo ainda é complicada. Após as críticas públicas do presidente da Câmara à ala econômica do governo, houve reunião de líderes para apaziguar a situação. Na saída, as críticas foram para o presidente Lira. “A gente vai convidar, mas ele vai faltar mais uma vez”, disse um vice-líder. Prevejo mais trabalho para Guimarães nos próximos dias.