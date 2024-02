Girão dispara no Senado contra Sarto e Elmano após dia sangrento

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Em discurso, à tribuna, senador Eduardo Girão (Novo-CE)

Eduardo Girão (Novo-CE) foi à tribuna do Senado Federal para criticar os governos do Ceará e de Fortaleza. O senador disparou críticas ao governador do estado, Elmano de Freitas (PT-CE), e ao prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT-CE), ao comentar os 22 homicídios ocorridos no Ceará no último sábado. A data foi a mais sangrenta do estado desde 2020. Os assassinatos ocorreram em 11 municípios, incluindo chacinas em Caucaia e Aracobaia.

Para Girão, o problema do combate à violência no Ceará está na dupla PT-PDT. O senador chamou Elmano de incompetente pela condução das políticas de segurança pública. Contudo, ele também apontou inércia de Sarto. “A responsabilidade constitucional com a segurança pública, todos nós sabemos, é dos governos estaduais, mas a quarta maior cidade do país não pode ter a prefeitura inerte assistindo ao caos de braços cruzados”, afirmou.

As críticas prosseguiram com direito a sugestões para a segurança pública de Fortaleza. “É claro que a estrutura das guardas municipais não têm poder de ação direta sobre o crime organizado. A força repressora está a cargo das polícias civil e militar, mas é possível ter uma integração entre as estruturas de segurança para desarticular as organizações criminosas. Pequenas ocorrências, por exemplo, que são a maior parte das chamadas, podem ser resolvidas pela guarda municipal”.

Sobrou até mesmo para o ministro da Educação, Camilo Santana. Girão chamou o ex-governador de propagandista. “Durante os 8 anos de Camilo no governo, foram torrados mais de R$ 1 bilhão em publicidade. E a gastança continua no mesmo nível no governo Elmano de Freitas”, disparou.