A reação de servidores e professores contra Camilo

Foto: Edilson Rodrigues Omar e Renan: parceria desfeita

"As prioridades do nosso governo são educação e saúde pública", discursou o presidente Lula durante a Conferência Nacional de Educação, no dia 30 de janeiro. Menos de um mês depois, a promessa está longe de ser cumprida. Professores e servidores da educação receberam oferta de 0% de reajuste salarial para este ano na reunião com o Ministério da Gestão (MGI) na última semana, enquanto Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal já foram agraciados pelo governo Lula com aumento que pode chegar a 22%.

A negociação com os servidores técnicos ocorre desde agosto de 2023. "Saímos muito frustrados da mesa. A falta de respeito que o governo tratou nossa categoria foi surpreendente, nem sequer se aprofundaram na nossa carreira. Nós esperamos que o governo entenda e faça valer o discurso que a educação é prioridade", afirmou Vânia Gonçalves, uma das diretoras da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação (Fasubra).

O sindicato, aliás, reclama da falta de ação do ministro Camilo Santana, que, além de ser ausente na negociação, não mantém as portas do Ministério abertas aos profissionais. A pedido dos próprios servidores, o MGI vai integrar a Comissão Nacional de Carreira desses profissionais, um colegiado formado dentro do MEC.

Atualmente, há servidores da educação que recebem menos de 2 salários mínimos. A categoria é a que tem o salário mais defasado dentro do executivo e conta com cerca de 230 mil servidores, número que já foi maior, mas que caiu devido à evasão. O ministro Camilo Santana entende a frustração, pede paciência e garante que haverá valorização. "Depende muito de todos os números e de quanto o governo permite. Mas, com certeza, com diálogo, transparência, colocando os números na mesa, nós vamos conseguir encontrar soluções para valorizar os servidores públicos da educação, que são maioria entre os servidores públicos no Brasil".

Omar e Renan: a parceria que virou embate

Os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL) fizeram parceria durante a CPI da Pandemia, que investigou os atos do governo Bolsonaro no combate ao coronavírus. Pelos cantos do Congresso Nacional, quando juntos, são chamados de Bebeto e Romário, tamanha era a sintonia dos dois.

Era… a afinidade parece ter acabado. Durante a primeira sessão de trabalho da CPI da Braskem, os dois bateram boca. Tudo começou quando Renan não aceitou ser relegado da relatoria da comissão. Segundo ele, o acordo que levou Omar à presidência do colegiado o garantia como relator. "Não emprestarei meu nome para simulacros investigatórios. Jogos de cartas marcadas sempre acabam com a ruína do castelo. Mãos ocultas, mas visíveis, que me vetaram da relatoria, que não era uma capitania, mas resultado de uma costura política", disse Renan, que se retirou da CPI.

A resposta veio de forma instantânea. Omar ficou ofendido com as palavras de Renan e garantiu que a comissão não será um jogo de cartas marcadas. "Se essa CPI não apurar o que ocorreu em Maceió, eu vou ser o primeiro a denunciar. Eu vou provar para a vossa excelência que, mesmo sem sua presença aqui, nós vamos investigar sem amarras. As suas palavras foram muito duras com todos os senadores que estão aqui", apontou Aziz. A próxima reunião da CPI da Braskem será nesta terça-feira, às 10h.