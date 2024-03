Marco Legal das IA vai além das eleições de 2024

Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados Deputado Eduardo Bismarck: projeto mais amplo do que o regulamentado no TSE

O texto, de autoria do deputado Eduardo Bismarck, já foi aprovado na Câmara, que aguarda manifestação do Senado Federal. Projeto é mais amplo do que o regulamentado no TSE.

Na última semana, o Tribunal Superior Eleitoral definiu as regras para o uso de Inteligência Artificial (IA) nas eleições de 2024. Entre as normas, está a proibição do uso da tecnologia para fabricar conteúdo falso que possa desequilibrar as eleições. A matéria também é prioritária no Congresso Nacional, mas o Projeto de Lei escrito pelo deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE) vai além.

"O debate está muito forte com relação às eleições e, por conta desse vácuo de tempo, o TSE já regulamentou sobre o assunto, mas o nosso projeto não trata só sobre isso. Nós centralizamos o uso da IA nos seres humanos, em pautas como saúde, educação e, claro, segurança", explicou Bismarck.

O texto já está no Senado Federal, com a relatoria de Eduardo Gomes (MDB-TO), que vai apresentar o parecer ainda neste semestre. Como o PL sofreu alterações, ele ainda volta para a Câmara dos Deputados para aprovação. "O Brasil não pode demorar mais para aprovar esse marco legal. Precisamos mostrar para o restante do mundo que temos segurança jurídica, há condições de investimentos e que o Brasil não é um faroeste em termos de internet", reforçou o deputado.





A dobradinha Mauro-Pacheco em prol dos municípios

Desde o fim de 2023, uma palavra não sai dos corredores do Congresso Nacional: desoneração. Após idas e vindas, o governo aceitou a exigência dos parlamentares e protocolou o pedido de reoneração das folhas de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país por Projeto de Lei e não por Medida Provisória.

Mas o acordo não foi completamente cumprido. A reoneração das folhas de pagamento dos municípios, que aumenta a taxação de 8% para 20 % para o Instituto Nacional de Seguridade Social, seguiu na MP. Foi aí que Mauro Benevides Filho (PDT-CE) entrou em cena. "Quando eu tomei conhecimento, me comprometi com os prefeitos cearenses de conversar com os atores por aqui. Falei com o senador Randolfe Rodrigues e alertei o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Ele estranhou a falta de acordo e fez um pronunciamento no plenário cobrando o governo", contou.

Após o diálogo, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco fez pronunciamento no plenário da casa e confirmou que vai dialogar com o ministro Fernando Haddad (PT-SP) para acertar os ponteiros. "Esse tema da desoneração deve ser veiculado por Projeto de Lei, caso o governo deseje alterar. Estamos retomando o diálogo com o ministério para restabelecer a ordem: manutenção das desonerações da folha e também dos municípios", pontuou.





Renan Calheiros deixa CPI da Braskem oficialmente

Agora é oficial! O autor do requerimento da CPI e primeiro signatário do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL) abandonou a comissão de inquérito e será substituído pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). "Pra mim, a CPI é página virada. Eu já me retirei e não estou mais acompanhando, nem sequer vi o plano de trabalho. Eu continuo atuando em outras frentes, como na reparação dos danos às vítimas, mas não estou mais envolvido com a CPI", disse Renan.

Ao que tudo indica, a CPI da Braskem, que, segundo Calheiros, era o tema mais importante do Senado em 2024, não tem mais tanto valor assim. O motivo: ele não ter sido o relator. Ficou feio.