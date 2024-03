Bastidores do Congresso: turbulência e disputa na instalação das comissões

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília

Tudo parecia muito tranquilo na noite de terça-feira. Na rodada de escolhas das comissões, o primeiro a selecionar foi o PL, partido da maior bancada. A sigla de Bolsonaro pediu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) — mais importante da casa. O PT, segundo a escolher, quis a Comissão da Saúde — colegiado com maior valor em emendas (R$4,5 bilhões). É neste exato momento que começa a estratégia muito bem desenhada por Altineu Côrtes, líder do PL. A expectativa era que o partido quisesse ficar com a Comissão de Segurança Pública (CSP), mas a tacada foi em outra bola: Comissão de Educação. A pasta era a segunda prioridade do governo.

O União Brasil, terceira maior bancada, selecionou a CSP, mas negociou com o PL a troca do colegiado. Como o partido quer a presidência da casa, trabalhou nos bastidores para ter apoio a uma eventual candidatura de Elmar Nascimento (União-BA) à sucessão de Arthur Lira (PP-AL). "Meu partido desistiu de tudo pela presidência da casa ano que vem, mas poucos honram acordos por aqui. Estratégia arriscada", disse um parlamentar da sigla.

Após as divisões por partido, vieram as indicações de nomes e foi aí que a confusão se instalou. Na quarta-feira, pela manhã, o PL designou Nikolas Ferreira (PL-MG) para a Comissão de Educação, diferente do que tinha apontado na terça à noite. A ideia do partido era ter Joaquim Passarinho no comando, mas os deputados quiseram provocar o governo. O nome de Nikolas abalou os governistas, que tentaram articular o adiamento do início das comissões. A federação composta por PT, PCdoB e PV retirou as indicações para reformular os integrantes das comissões, mas Lira não aceitou e soltou os integrantes com as lacunas governistas.

Restou ao governo ocupar os espaços e votar contra a indicação de Nikolas à Educação. Não deu certo. Dos 37 votos, 22 foram favoráveis ao deputado, que não estava no local, mas mandou um vídeo. “Não estou presente hoje por conta do nascimento da minha filha. Na comissão, como presidente, vamos realizar diversas audiências e fiscalizar o atual governo. Vamos fazer uma comissão plural no sentido de debates de ideias, debateremos temas importantes, como o homeschooling e a questão da violência nas salas de aula”, disse.

Para amenizar a situação, Lira propôs um acordo dentro do acordo. Nikolas fica como presidente da comissão de Educação e o PT indica o primeiro vice-presidente. Na comissão da Saúde, movimento inverso: o PT fica com a presidência e o PL indica a primeira vice-presidência. O partido de Lula quer evitar que Nikolas esvazie o colegiado e torne o local um espaço de lacração da oposição, com discurso antivacina e sem profundidade de debates. Já o PL quer garantir que as emendas da Saúde não sejam apenas para projetos governistas.

Ao fim da eterna quarta-feira, das 30 comissões, apenas 19 foram instaladas. As outras 11 ficaram para a próxima semana. A guerra foi tão intensa que as instalações estavam programadas para 15 horas, mas só começaram de fato às 19h30min.

PT não foi derrotado, mas foi driblado

Após o anúncio da eleição de Carolina de Toni (PL-SC) para a presidência da CCJ, muito se falou nas redes sociais em derrota do Governo Federal. Não é verdade. Já era sabido desde fevereiro de 2023 que a comissão ficaria com o PL. Aliás, era para ter sido do partido já no ano passado, mas houve acordo para que o PT comandasse o grupo. O PL fica com o colegiado em 2024 e o União Brasil em 2025.

Com a CCJ garantida, o PL preparou a adaga no governo. Escolheu a Educação e articulou para ficar também com a Segurança Pública, algo que o PT não esperava. O drible fez com que a sigla mudasse o foco e fosse atrás das comissões mais ‘ricas’. No fim das contas, o partido vai poder barganhar melhores espaços com os recursos que tem. Aliás, bilhões em emendas em ano de eleição municipal são as moedas de troca. A ver.