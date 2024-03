Chegou ao fim a presidência de Moses Rodrigues (União-CE) na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Durante a primeira sessão do colegiado deste ano, Moses recebeu os cumprimentos dos colegas, que o parabenizaram pela condução do grupo. "Foi um ano de muito trabalho e nós conseguimos pacificar a Comissão de Educação em 2023. Eu tenho um perfil de centro e consigo dialogar muito bem tanto com a esquerda como com a direita", disse.

A audiência foi polêmica. Indicado pelo PL, Nikolas Ferreira (PL-MG) foi eleito o sucessor de Moses Rodrigues, o que gerou preocupação de parlamentares de centro e da esquerda. O receio é que Nikolas, que tem preferências educacionais inusitadas - como o homeschooling - e é antivacina, esvazie as discussões importantes do colegiado. Ainda neste semestre, os parlamentares precisam decidir as propostas sobre o Novo Ensino Médio e o Plano Nacional de Educação. Isso, porém, não tira o sono do ex-presidente.

"Alguns parlamentares estão preocupados, mas eu acho que ele tem a capacidade de conduzir a comissão. Aqui, ele não vai poder levantar bandeiras ideológicas, vai ter que separar as coisas para poder presidir a CE. Em todas as comissões, o presidente tem que se abster dos desejos e pensamentos para acolher aquilo que é desejo da maioria", opinou Moses.

As comissões dos deputados do Ceará

AJ Albuquerque: Turismo, Agricultura e Finanças

André Fernandes: Educação

André Figueiredo: Trabalho, de Comunicação e de Turismo

Célio Studart: Meio Ambiente

Danilo Forte: Desenvolvimento Econômico e Constituição e Justiça

Dayany Bittencourt: Direitos da Pessoa Idosa e Direito das Pessoas com Deficiência

Domingos Neto: Agricultura e Fiscalização Financeira

Dr. Jaziel: Família, Desenvolvimento Urbano e Constituição e Justiça

Eduardo Bismarck: Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e Turismo

Eunício Oliveira: ainda sem comissões definidas

Fernanda Pessoa: Constituição e Justiça, Trabalho e Saúde

Idilvan Alencar: Educação

José Airton: Turismo

José Guimarães: Constituição e Justiça e Desenvolvimento Econômico

Junior Mano: Esporte, Finanças e Saúde

Leônidas Cristino: Transporte, Meio Ambiente e Minas e Energia

Luiz Gastão: Trabalho, Administração, Constituição e Justiça e Desenvolvimento Econômico

Luizianne Lins: Comunicação e Cultura

Matheus Noronha: Constituição e Justiça e Saúde

Mauro Benevides Filho: Constituição e Justiça, Educação e Finanças

Moses Rodrigues: Educação

Yury Paredão: ainda sem comissões definidas

Mauro Benevides e Eunício homenageados no Senado

O Congresso Nacional iniciou as celebrações dos 200 anos do Senado. Ex-presidentes da Casa Alta receberam medalhas comemorativas, feitas pela Casa da Moeda, como forma de reconhecimento pelo trabalho feito. Entre os homenageados, estão Eunício Oliveira, que foi presidente do Senado entre 2017 e 2019, e Mauro Benevides, que comandou o legislativo de 1991 a 1993.

Eunício, agora deputado, se emocionou na cerimônia. "É uma grande honra ser agraciado com a medalha 200 anos do Senado, como reconhecimento ao nosso trabalho na presidência da Casa", afirmou o emedebista.

Já Mauro Benevides foi além e lembrou que a Casa não pode se preocupar apenas com as unidades da federação. "Temos sempre que lembrar que o papel do Senado é decidir, mas com sensibilidade para acolher as pretensões do povo brasileiro. Ouvir a voz do povo é essencial para não beneficiar apenas os estados", apontou.