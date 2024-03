Bolsonarista e lirista, piauiense é o presidente da CMO

Foto: Paulo Sergio  IDILVAN Alencar (PDT-CE) é deputado federal





O Partido Progressistas indicou o deputado Júlio Arcoverde (PP-PI) para presidir a Comissão Mista de Orçamento (CMO). O colegiado é o responsável por analisar e aprovar as estimativas de despesas e receitas do governo, além de propor modificações nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e de Orçamento Anual (LOA).

Júlio Arcoverde é autodeclarado bolsonarista. Inclusive, ele foi um dos parlamentares a marcar presença na manifestação em favor do ex-presidente no último dia 25, em São Paulo. Como se não bastasse, o deputado piauiense é homem de confiança do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Foi ele o responsável por colocar Júlio na CPI das apostas esportivas, comissão que investigou manipulações de resultados no futebol.

Ano passado, foi a CMO a responsável por turbinar as comissões permanentes do Congresso Nacional com emendas que podem chegar a R$ 16,6 bilhões. Para equilibrar o colegiado, o relator vai ser um senador do PT.

Idilvan quer aprovar mais recursos para a educação profissional

Por falar em Comissão Mista de Orçamento (CMO), é lá que o deputado Idilvan Alencar (PDT-CE) quer pressionar por mais recursos para a educação pública do País. O anúncio de 100 novos institutos federais motivou o parlamentar, que quer aumentar e melhorar o sistema educacional.

“A educação superior pública no País é só 15% da rede. 85% é privada, só para entendermos o tamanho do desafio. Como nós podemos contribuir? Com orçamento. Pautar novos recursos na CMO para que tenhamos mais dinheiro para a educação”, apontou Idilvan.

Na Comissão de Educação desde 2018, Idilvan não teme a presidência de Nikolas Ferreira (PL-MG). Apesar do coro de parte dos deputados, ele não quer adiar a votação do Plano Nacional de Educação. “Em 10 anos, muita coisa muda. Eu defendo a revisão do PNE. Temos que ver quais metas foram cumpridas e impor novos desafios”, analisou.

Naumi Amorim toma posse como deputado federal

Célio Studart licenciou-se para, novamente, assumir a Secretaria de Proteção Animal do Ceará e abriu vaga para um suplente do partido. Na última quarta-feira, Naumi Amorim tomou posse como o mais novo deputado federal do Estado. No período em que estiver na Câmara, ele vai priorizar projetos que levem melhorias para o município de Caucaia.

“Tô muito feliz de assumir esse mandato, que não é meu. É um mandato do povo. Pra mim, é muito bom estar aqui trabalhando para o Ceará e para o povo de Caucaia. Lá minha votação é maior. Eu e minha esposa somos filhos adotivos de Caucaia”, afirmou Naumi.

A princípio, ele fica como deputado federal até junho, quando Célio deve se desincompatibilizar da secretaria para tentar concorrer à Prefeitura de Fortaleza.